"Приватбанк" анонсував зміни в Приват24

Державний "Приватбанк" повідомив про оновлення мобільного застосунку. Йдеться про Приват24, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

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Зміни у "Приват24" передбачають оновлення дизайну застосунку, а також розширення можливостей сервісу. Зокрема, варто очікувати нового дизайну головного екрана та введення у застосунок інклюзивних функцій. У "Приватбанку" додали, що ці оновлення є як частиною його стратегії цифрового розвитку, так і відповіддю на запити клієнтів.

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Новин дизайн Приват24 буде орієнтований на зручність та інтуїтивний інтерфейс. Для прикладу, у банку попередили, що клієнти після оновлення зможуть отримати миттєвий доступ до балансу та реквізитів карток. Ще одна зміна – це можливість поповнити рахунок через Apple Pay, Google Pay або за номером IBAN.