Как накопить капитал в 2025 году: советы от Баффета

Инвестор и миллиардер Уоррен Баффет рассказал, какие навыки помогут накопить капитал в 2025 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC Make It. Глава фонда Berkshire Hathaway выделил три момента во время послания к инвесторам, которое он имеет каждый год.

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Признание ошибок

Уоррен Баффет отметил, что самый большой грех – это откладывать исправление ошибок. Это совет его давнего друга и партнера Чарли Мангера, который умер в 2023 году. По его словам, проблемы не стоит откладывать, поскольку они требуют действий и не важно, каким неудобными они не были бы.

Не нужно избегать акций

Баффет, который прославился благодаря своим инвестиционным решениям, считает, что безудержная инфляция может давить на валюту и даже облигаций. По его мнению, даже в условиях нестабильной экономики компании могут продолжать генерировать прибыль. Баффет подметил, что владельцы этих акций получат дополнительную возможность накопить деньги и капитал.

К теме! Уоррен Баффет – это миллиардер, который заработал 99% своего капитала заработал после своего 50-летия. За время своей карьеры, как инвестора, он выделил актив, который считает самым ценным. По его словам, речь идет о времени.

Следите за выгодными сделками

Уоррен Баффетт довольно часто заявлял, что предпочитает компании, которые торгуются дешево по сравнению с их внутренней стоимостью. Миллиардер подметил, если фундаментальные показатели компании сильные, то не стоит беспокоиться о краткосрочных колебаниях ценных бумаг на бирже. Речь идет о доходах, которые растут, стабильный баланс и устойчивое преимущество перед конкурентами и тому подобное.