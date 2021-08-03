Стартап гендиректора Twitter втратив 45 мільйонів доларів через біткойн: що сталося

У другому кварталі 2021 року операційний дохід компанії Square, яка належить гендиректору Twitter Джеку Дорсі, зменшився на 45 мільйонів доларів через біткойн. Чому так сталося – читайте далі.

Інвестиції компанії Джека Дорсі у біткойн стали її тягарем у другому кварталі поточного року. Це сталося через масштабний обвал ринку криптовалют.

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Інвестиції Square у біткойн

У лютому 2021 року Square придбала 3318 біткойнів на 170 мільйонів доларів. Востаннє перед цим компанія інвестувала у цифрову монету в жовтні 2020 року. Тоді було придбано 4709 біткойнів. На кінець минулого року це складало 5% від загальних активів американської фірми.

Компанія Джека Дорсі звернула увагу на біткойн, оскільки він ставав все популярнішим. Але період з квітня по червень 2021 року – це не найкращий час для криптовалют. Після злету до 63 тисяч доларів вартість біткойна впала нижче 30 тисяч доларів за монету. На фоні цього активи Square у криптовалюті коштували набагато менше, ніж наприкінці першого кварталу. За даними CoinDesk, зараз цифрова монета коштує 38 416 доларів.

Square втратила 45 мільйонів через біткойн / Інфографіка CoinDesk

Скільки заробила Square за другий квартал 2021 року

Компанія додала, що попри падіння крипторинку, у другому кварталі вона спостерігала "значне зростання доходу від біткойна у порівнянні з минулим роком". Дохід від віртуальної валюти склав 2,72 мільярда доларів. Водночас валовий прибуток біткойна склав 55 мільйонів доларів.

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Згідно зі звітом Square, чистий дохід компанії, без урахування біткойна, за останні три місяці склав 1,96 мільярда доларів, що на 87% більше ніж за аналогічний період роком раніше. Загалом за цей час компанія заробила 4,68 мільярда доларів, що на 143% перевищує торішні показники за аналогічний період. Натомість валовий дохід компанії зріс на 91% до 1,14 мільярда доларів.