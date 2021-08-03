Инвестиции компании Джека Дорси в биткоин стали ее бременем во втором квартале текущего года. Это произошло из-за масштабного обвала рынка криптовалют.

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Инвестиции Square в биткоин

В феврале 2021 года Square приобрела 3318 биткоинов на 170 миллионов долларов. Последний раз перед этим компания инвестировала в цифровую монету в октябре 2020 года. Тогда было приобретено 4709 биткоинов. На конец прошлого года это составляло 5% от общих активов американской фирмы.

Компания Джека Дорси обратила внимание на биткоин, поскольку он становился все популярнее. Но период с апреля по июнь 2021 года – это не лучшее время для криптовалют. После взлета до 63 тысяч долларов стоимость биткоина упала ниже 30 тысяч долларов за монету . На фоне этого активы Square в криптовалюте стоили гораздо меньше, чем в конце первого квартала. По данным CoinDesk , сейчас цифровая монета стоит 38 416 долларов.

Square потеряла 45 миллионов из-за биткоина / Инфографика CoinDesk

Сколько заработала Square за второй квартал 2021 года

Компания добавила, что несмотря на падение крипторынка, во втором квартале она наблюдала "значительный рост дохода от биткоина по сравнению с прошлым годом". Доход от виртуальной валюты составил 2,72 миллиарда долларов. В то же время валовая прибыль биткоина составила 55 миллионов долларов, или примерно 2% дохода криптовалюты.

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