Скільки втрачає Росія через удари по "Дружбі"?

У розмові з 24 Каналом експерт з енергетики Володимир Омельченко зазначив, що тільки зупинка постачання у напрямку Угорщини та Словаччини приносить Росії збитки на 15 мільйонів євро щодня.

За словами Омельченко, крім південної гілки, що веде до Угорщини та Словаччини, російська нафта експортується через Білорусь, а також північний маршрут до порту Усть-Луга.

Якщо порахувати всі напрями – білоруський, балтійський та угорський зі словацьким, – то це може бути навіть 50 мільйонів євро,

– підрахував Омельченко.

Експерт також додав, що для Білорусі ключовими є Мозирський і Новополоцький НПЗ, від яких залежить нафтопереробка в країні.

Важливо! Термінал Усть-Луга в Прибалтиці є одним з найбільших в Росії – через нього перевалюється на експорт близько 20% всієї російської нафти.

За словами енергетичного експерта Сергія Куюна, наразі важко оцінити масштаби збитків, завданих ударами по нафтопроводу. Попередні оцінки свідчать, що наслідки можуть бути не настільки катастрофічними, як може здаватися на перший погляд.

Що таке нафтопровід "Дружба"?

Нафтопровід «Дружба» починається в Альметьєвську (Татарстан), проходить через Самару і Брянськ, а потім через білоруський Мозир, де ділиться на північний і південний напрямки.

Північна гілка йде до Білорусі, Польщі та Німеччини, а південна – до України, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Примітно! З лютого 2023 року прокачування північним напрямком було зупинено через санкції Євросоюзу, але південна частина продовжує функціонувати та забезпечує постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини.

За даними Forbes, у 2024 році Угорщина імпортувала близько 4,7 мільйона тонн нафти цим маршрутом. Словаччина отримала 3,9 мільйона тонн, а Чехія – 2,7 мільйона тонн.

Bloomberg повідомляє, що тільки в липні 2025 року до Угорщини "Дружбою" надійшло 436 тисяч тонн нафти, а до Словаччини – близько 356 тисяч тонн.