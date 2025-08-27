Сколько теряет Россия из-за ударов по "Дружбе"?

В разговоре с 24 Каналом эксперт по энергетике Владимир Омельченко отметил, что только остановка поставок в направлении Венгрии и Словакии приносит России убытки на 15 миллионов евро ежедневно.

По словам эксперта, кроме южной ветки, ведущей в Венгрию и Словакию, российская нефть экспортируется через Беларусь, а также северный маршрут в порт Усть-Луга.

Если посчитать все направления – белорусский, балтийский и венгерский со словацким, – то это может быть даже 50 миллионов евро,

– подсчитал Омельченко.

Эксперт также добавил, что для Беларуси ключевыми являются Мозырский и Новополоцкий НПЗ, от которых зависит нефтепереработка в стране.

Важно! Терминал Усть-Луга в Прибалтике является одним из крупнейших в России – через него переваливается на экспорт около 20% всей российской нефти.

По словам энергетического эксперта Сергея Куюна, пока трудно оценить масштабы ущерба, нанесенного ударами по нефтепроводу. Предварительные оценки свидетельствуют, что последствия могут быть не столь катастрофическими, как может казаться на первый взгляд.

Что такое нефтепровод "Дружба"?

Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске (Татарстан), проходит через Самару и Брянск, а затем через белорусский Мозырь, где делится на северное и южное направления.

Северная ветка идет в Беларусь, Польшу и Германию, а южная – в Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

Примечательно! С февраля 2023 года прокачка по северному направлению была остановлена из-за санкций Евросоюза, но южная часть продолжает функционировать и обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

По данным Forbes, в 2024 году Венгрия импортировала около 4,7 миллиона тонн нефти по этому маршруту. Словакия получила 3,9 миллиона тонн, а Чехия – 2,7 миллиона тонн.

Bloomberg сообщает, что только в июле 2025 года в Венгрию по "Дружбе" поступило 436 тысяч тонн нефти, а в Словакию – около 356 тысяч тонн.