Які НПЗ Росії атакували ЗСУ?

За останні тижні українські безпілотники атакували ряд великих об'єктів нафтопереробки в Росії. Під удари потрапили Новошахтинський, Волгоградський і Сизранський НПЗ, а також кілька станцій нафтопроводу "Дружба" в Тамбовській і Брянській областях, пише 24 Канал.

Дивіться також Російські логістика та ВПК це відчувають: Зеленський відреагував на удари по Росії

На Новошахтинському заводі в Ростовській області пожежа тривала п'ять днів, а супутникові знімки підтвердили, що повністю були знищені шість резервуарів, ще два – пошкоджені.

За даними Генштабу України, на Сизранському НПЗ зафіксували близько двадцяти вибухів. Експерти вважають, що деякі потужності можуть бути виведені з ладу на тривалий термін, а окремі підприємства – взагалі припинити роботу.

Які наслідки для переробки та експорту російської нафти?

Як зазначали в Інституті вивчення війни (ISW), атаки порушили роботу близько 17% російських нафтопереробних потужностей, що становить приблизно 1,1 мільйона барелів на день. Росія у відповідь збільшила експорт сирої нафти, оскільки частина обсягів, призначених для внутрішньої переробки, виявилася вільною.

Важливо! У серпні Москва переглянула плани експорту через західні порти, додавши близько 200 тисяч барелів на добу. Однак експерти вказують, що графіки постачання залишаються невизначеними через нові атаки та мінливі терміни ремонту.

В окремих випадках пошкодження інфраструктури, наприклад нафтопроводу "Дружба", можуть скорочувати експорт до півмільйона барелів на добу.

Уражені резервуари НПЗ у Новошахтинську / фото Maxar

Паливна криза у Росії?

Удари по НПЗ посилили та без того напружену ситуацію на російському ринку палива. Вже близько 13% потужностей з виробництва бензину виявилися зупинені. У ряді регіонів, включаючи Далекий Схід, Сибір і окупований Крим, введено нормування продажів, а бензин А-95 і А-92 продається за талонами або взагалі недоступний.

Цікаво! Голова Курильського муніципального округу Костянтин Істомін повідомив 25 серпня, що російська влада призупинила продаж бензину А-92 на Курильських островах.

Там, де паливо є у вільному продажу, ціни значно зросли: з початку року вартість А-95 збільшилася приблизно на 45%.

Нещодавні українські ураження загострили дефіцит бензину та спричинили різке зростання цін на бензин по всій Росії та на окупованій частині України, що, ймовірно, призведе до збільшення споживчих витрат та збільшення бізнес-витрат у всіх галузях промисловості. Це зростання сприятиме інфляційним очікуванням, а також підштовхне загальну інфляцію вгору, збільшуючи як прямі, так і непрямі витрати в економіці,

– додали аналітики ISW.

Ситуація ускладнюється міжнародними санкціями, через які Росія зазнає труднощів із закупівлею обладнання для ремонту та обслуговування заводів. На тлі перебоїв із залізничним та авіаційним сполученням зростає попит на автомобілі, що додатково збільшує споживання палива при скороченні пропозиції.

Як дефіцит бензину впливає на економіку Росії?

Зростання цін на бензин посилює інфляційний тиск і збільшує витрати як для населення, так і для бізнесу. Це може призвести до прискорення інфляції та зниження купівельної спроможності.

Підвищення цін на бензин та зниження процентної ставки, разом із довгостроковим збільшенням виплат для підтримки набору військовослужбовців та збільшення робочої сили оборонно-промислової бази ймовірно, призведуть до різкого зростання інфляції, послаблення купівельної спроможності споживачів, девальвації рубля у середньостроковій та довгостроковій перспективі та створення подальшої макроекономічної нестабільності в Росії,

– додали в ISW.

Економісти попереджають, що поєднання дефіциту палива, зниження ключової ставки Банком Росії та зростання державних витрат на армію та оборонно-промисловий комплекс здатне викликати девальвацію рубля і додаткову макроекономічну нестабільність.