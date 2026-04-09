Що таке фінансова подушка та як її створити

Подушка фінансової безпеки це сума коштів, якої вистачить для того, щоб прожити певний період часу. Зазвичай це 3, 6 або 12 місяців. Фактично, так називають саме фінансовий резерв.

Як формується подушка безпеки?

Подушка безпеки, фактично, убезпечить вас від негараздів під час несподіваної хвороби чи втрати роботи, повідомляє "Гаразд".

Перш ніж формувати подушку безпеки, потрібно визначити її розмір:

потрібно розрахувати суму середньомісячних витрат, для цього необхідно провести спостереження хоча б протягом декількох місяців;

далі потрібно визначити суму вашої фінансової подушки, це середньомісячні витрати помножені на кількість місяців (хоча б 3 місяці).

Після розрахунків, потрібно починати відкладати гроші. Це необхідно робити правильно, плануючи особистий бюджет.

Щоб спростити процес накопичення грошей можна скористатися таким лайфхаком: просто відкладайте визначений відсоток від будь-якого доходу. Наприклад, 10%.

"Спочатку заплатіть собі!" – правило, яке налагодить регулярність ваших заощаджень. Як тільки ви отримаєте зарплату, стипендію чи будь-який інший дохід, одразу ж подбайте про заощадження, а вже потім – про витрати. Витрачені гроші вже до вас не повернуться, натомість заощадження забезпечать вам комфорт у майбутньому,

– вказує видання.

Надзвичайно важливо оцінити об'єктивно своє фінансове становище. Для цього потрібно подивитись не тільки на грошовий потік, а й – власний капітал, зазначає НБУ.

Зверніть увагу! Грошовий потік це не зарплата. Аби визначити цей показник, потрібно просумувати всі доходи. Потім необхідно прорахувати витрати. Найкраще використовувати середні дані за декілька місяців. Далі необхідно від доходів відняти витрати. Отриманий результат це і є грошовий потік.

Які фінансові інструменти варто використовувати для створення накопичень?