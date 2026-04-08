Який індекс еспресо в Україні?
Станом на грудень 2025 року, середня вартість еспресо в Україні – 41 гривня, повідомляє Опендатабот.
Зверніть увагу! За 2025 рік вартість еспресо в Україні в середньому зросла на 17%.
Загалом у майже 2 рази піднялась ціна на еспресо від початку повномасштабної. Найдорожче нині еспресо на Львівщині, а найдешевше можна посмакувати кавою на Хмельниччині,
– зазначає сервіс.
Фактично, індекс еспресо також може показати скільки зайві витрати з'їдають з вашого бюджету. Такий тип покупок ще часто називають невидимими, повідомляє "Гаразд".
Явище накопичення значної кількості невеликих витрат ще називають ефектом лате. В чому його суть:
- ви здійснюєте значну кількість маленьких витрат;
- з них накопичується велика сума, яку можна правильно вкласти.
Тобто, насправді ви маєте змогу відкладати гроші навіть з невеликого бюджету. Проте не помічаєте як ці кошти витрачаються на різного роду дрібниці і в кінці – залишаєтесь без накопичень та ще й з "діркою" у гаманці.
Як розрахувати такі зайві витрати на прикладі кави:
- еспресо коштує в середньому 41 гривню;
- якщо пити його 3 рази на тиждень, вийде 123 гривні;
- на місяць ця сума складає – 492 гривні, на рік – 5 904 гривні.
Як контролювати витрати?
Витрати потрібно контролювати. Найкраще їх фіксувати постійно за допомогою застосунку чи звичайного блокнота. З часом аналізуйте витрати та "прибирайте" непотрібне.
Якщо ви любите здійснювати невеликі витрати, виділіть для цього конкретну незначну суму і не виходьте за її межі. Нехай це буде обов'язкова стаття вашому місячному бюджеті.
Оптимізуйте ваші звички. Наприклад, спробуйте брати улюблену каву з дому.