Як правильно вести бюджет?

Метод якісного ведення бюджету японці створили давно, повідомляє НБУ.

Читайте також Крадуть ваші гроші за допомогою нитки: виявлена нова схема шахрайства

Понад 100 років тому в Японії створили метод Какейбо – просту систему ведення бюджету, яка допомагає не просто фіксувати витрати, а усвідомлювати свої фінансові звички. Для цього вам знадобиться лише блокнот, ручка і кілька хвилин на день,
– вказує Нацбанк.

Зауважимо, що метод Какейбо перекладається з японської як – "книга домашньої економії". Він з'явився у 1904 році. Авторкою Какейбо є Гані Мотоко. Саме вона стала першою жінкою-журналісткою в Японії, повідомляє регулятор.

Для Гані "натхненням" стало бажання створити систему для японок, яка дозволить якісно контролювати сімейний бюджет. Адже в ці часи саме жінки в Японії переважно розпоряджалися фінансами в родині.

Основні правила Какейбо:

  • Витрати потрібно фіксувати вручну. Лише так, ви все робите максимально усвідомлено.
  • Важливо не просто вносити витрати, а ще й аналізувати їх. Зокрема, доцільність певних покупок.

Найважливіша частина методу Какейбо відбувається наприкінці місяця. Саме тоді ви аналізуєте результати: чи вдалося досягти запланованої суми заощаджень, у яких категоріях ви витратили забагато, які покупки були імпульсивними. Важливо не просто констатувати перевищення бюджету, а зрозуміти причину,
– йдеться у повідомленні.

Як формувати бюджет за методом Какейбо?

Згідно з правилами Какейбо, потрібно:

  • записати усі доходи;
  • відняти обов'язкові витрати;
  • розподілити бюджет на місяць;
  • записувати щоденні витрати.

Як правильно розподіляти бюджет?

  • Важливо правильно розподіляти наявний бюджет. Зокрема, розділити його за основними категоріями. Першочергово виділіть витрати, які обов'язкові для життя.

  • Далі виділіть кошти на те, що живить ваш розум. Наступна важлива категорія витрат – радість. Йдеться про те, що вас тішить, але, при цьому не є обов'язковим.

  • Обов'язково відкласти гроші на останній пункт – непередбачувані витрати. Це "підстрахує" вас у випадку форс-мажору.