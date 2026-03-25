Як правильно вести бюджет?
Метод якісного ведення бюджету японці створили давно, повідомляє НБУ.
Понад 100 років тому в Японії створили метод Какейбо – просту систему ведення бюджету, яка допомагає не просто фіксувати витрати, а усвідомлювати свої фінансові звички. Для цього вам знадобиться лише блокнот, ручка і кілька хвилин на день,
– вказує Нацбанк.
Зауважимо, що метод Какейбо перекладається з японської як – "книга домашньої економії". Він з'явився у 1904 році. Авторкою Какейбо є Гані Мотоко. Саме вона стала першою жінкою-журналісткою в Японії, повідомляє регулятор.
Для Гані "натхненням" стало бажання створити систему для японок, яка дозволить якісно контролювати сімейний бюджет. Адже в ці часи саме жінки в Японії переважно розпоряджалися фінансами в родині.
Основні правила Какейбо:
- Витрати потрібно фіксувати вручну. Лише так, ви все робите максимально усвідомлено.
- Важливо не просто вносити витрати, а ще й аналізувати їх. Зокрема, доцільність певних покупок.
Найважливіша частина методу Какейбо відбувається наприкінці місяця. Саме тоді ви аналізуєте результати: чи вдалося досягти запланованої суми заощаджень, у яких категоріях ви витратили забагато, які покупки були імпульсивними. Важливо не просто констатувати перевищення бюджету, а зрозуміти причину,
– йдеться у повідомленні.
Як формувати бюджет за методом Какейбо?
Згідно з правилами Какейбо, потрібно:
- записати усі доходи;
- відняти обов'язкові витрати;
- розподілити бюджет на місяць;
- записувати щоденні витрати.
Як правильно розподіляти бюджет?
Важливо правильно розподіляти наявний бюджет. Зокрема, розділити його за основними категоріями. Першочергово виділіть витрати, які обов'язкові для життя.
Далі виділіть кошти на те, що живить ваш розум. Наступна важлива категорія витрат – радість. Йдеться про те, що вас тішить, але, при цьому не є обов'язковим.
Обов'язково відкласти гроші на останній пункт – непередбачувані витрати. Це "підстрахує" вас у випадку форс-мажору.