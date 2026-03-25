Як правильно вести бюджет?

Метод якісного ведення бюджету японці створили давно, повідомляє НБУ.

Понад 100 років тому в Японії створили метод Какейбо – просту систему ведення бюджету, яка допомагає не просто фіксувати витрати, а усвідомлювати свої фінансові звички. Для цього вам знадобиться лише блокнот, ручка і кілька хвилин на день,

– вказує Нацбанк.

Зауважимо, що метод Какейбо перекладається з японської як – "книга домашньої економії". Він з'явився у 1904 році. Авторкою Какейбо є Гані Мотоко. Саме вона стала першою жінкою-журналісткою в Японії, повідомляє регулятор.

Для Гані "натхненням" стало бажання створити систему для японок, яка дозволить якісно контролювати сімейний бюджет. Адже в ці часи саме жінки в Японії переважно розпоряджалися фінансами в родині.

Основні правила Какейбо:

Витрати потрібно фіксувати вручну. Лише так, ви все робите максимально усвідомлено.

Важливо не просто вносити витрати, а ще й аналізувати їх. Зокрема, доцільність певних покупок.

Найважливіша частина методу Какейбо відбувається наприкінці місяця. Саме тоді ви аналізуєте результати: чи вдалося досягти запланованої суми заощаджень, у яких категоріях ви витратили забагато, які покупки були імпульсивними. Важливо не просто констатувати перевищення бюджету, а зрозуміти причину,

– йдеться у повідомленні.

Як формувати бюджет за методом Какейбо?

Згідно з правилами Какейбо, потрібно:

записати усі доходи;

відняти обов'язкові витрати;

розподілити бюджет на місяць;

записувати щоденні витрати.

Як правильно розподіляти бюджет?