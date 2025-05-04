Фінансова криза у кадрі: 3 фільми, які варто переглянути кожному

У світі знову заговорили про нову економічну кризу. Увага експертів прикута до найбільшої економіки світу – США.

Наскільки можлива криза у США

Світові експерти в останні місяці змінили свої прогнози щодо потенційної рецесії. Зокрема, у квітні експерти J.P. Morgan підвищили ймовірність рецесії в 2025 році з 40% до 60%. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний звіт банку США.

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Тоді як в Apollo Global Management заявили, що ймовірність рецесії у США на сьогодні становить 90%, пише Forbes. Експерти пояснили, що на економіку впливає тарифна політика Дональда Трампа. Нагадаємо, що президент США встановив мита на майже всі імпортні товари. Додамо, що економіка США скоротилася на 0,3% у першому кварталі 2025 року.

США та світ уже неодноразово проходили через рецесію. Однієї із найвідоміших є криза 2008 – 2009 років, яка стала найгіршою з часів Великої депресії у США. Кризу 2008 року, яка стала масштабним потрясінням для світу, осмислювали в тому числі завдяки фільмам.

Що таке рецесія

Це фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Кращі фільми про кризу 2008 року

"Межа ризику" (англ. Margin Call)

Фільм вийшов у 2011 році. Сюжет побудований навколо одного із найбільших банків у США, який отримав важливу інформацію про проблемні активи на початку світової фінансової кризи. Протягом 24 годин найкращі співробітники банку повинні вирішити, як врятувати установу від банкрутства і що це буде означати для фондового ринку та економіки США загалом.

"Гра на пониження" (англ. The Big Short)

Фільм, який вийшов на великі екрани у 2015 році, розповідає про біржових гравців, які передбачили кризу, оскільки зрозуміли, що краху кредитно-житлової бульбашки не оминути. Вони вирішили грати на ринку проти іпотечного ринку, зігравши на пониження.

"Крах неприйнятний: рятуючи Волл-стріт" (англ. Too Big to Fail)

Сюжет фільму розгортається навколо дій міністра фінансів США Генрі Полсона, який старався стримати фінансову кризу. У фільмі послідовно викладені події травня – жовтня 2008 року, які відбуваються у фінансовому секторі США та які послужили яскравим проявом світової фінансової кризи 2008 – 2011 років.