Наскільки можлива криза у США
Світові експерти в останні місяці змінили свої прогнози щодо потенційної рецесії. Зокрема, у квітні експерти J.P. Morgan підвищили ймовірність рецесії в 2025 році з 40% до 60%. Про це пише 24 Канал з посиланням на офіційний звіт банку США.
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Тоді як в Apollo Global Management заявили, що ймовірність рецесії у США на сьогодні становить 90%, пише Forbes. Експерти пояснили, що на економіку впливає тарифна політика Дональда Трампа. Нагадаємо, що президент США встановив мита на майже всі імпортні товари. Додамо, що економіка США скоротилася на 0,3% у першому кварталі 2025 року.
США та світ уже неодноразово проходили через рецесію. Однієї із найвідоміших є криза 2008 – 2009 років, яка стала найгіршою з часів Великої депресії у США. Кризу 2008 року, яка стала масштабним потрясінням для світу, осмислювали в тому числі завдяки фільмам.
Що таке рецесія
Кращі фільми про кризу 2008 року
- "Межа ризику" (англ. Margin Call)
Фільм вийшов у 2011 році. Сюжет побудований навколо одного із найбільших банків у США, який отримав важливу інформацію про проблемні активи на початку світової фінансової кризи. Протягом 24 годин найкращі співробітники банку повинні вирішити, як врятувати установу від банкрутства і що це буде означати для фондового ринку та економіки США загалом.
- "Гра на пониження" (англ. The Big Short)
Фільм, який вийшов на великі екрани у 2015 році, розповідає про біржових гравців, які передбачили кризу, оскільки зрозуміли, що краху кредитно-житлової бульбашки не оминути. Вони вирішили грати на ринку проти іпотечного ринку, зігравши на пониження.
- "Крах неприйнятний: рятуючи Волл-стріт" (англ. Too Big to Fail)
Сюжет фільму розгортається навколо дій міністра фінансів США Генрі Полсона, який старався стримати фінансову кризу. У фільмі послідовно викладені події травня – жовтня 2008 року, які відбуваються у фінансовому секторі США та які послужили яскравим проявом світової фінансової кризи 2008 – 2011 років.