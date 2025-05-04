Насколько возможен кризис в США

Мировые эксперты в последние месяцы изменили свои прогнозы относительно потенциальной рецессии. В частности, в апреле эксперты J.P. Morgan повысили вероятность рецессии в 2025 году с 40% до 60%. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на официальный отчет банка США.

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Тогда как в Apollo Global Management заявили, что вероятность рецессии в США на сегодня составляет 90%, пишет Forbes. Эксперты объяснили, что на экономику влияет тарифная политика Дональда Трампа. Напомним, что президент США установил пошлины на почти все импортные товары. Добавим, что экономика США сократилась на 0,3% в первом квартале 2025 года.

США и мир уже неоднократно проходили через рецессию. Одной из самых известных является кризис 2008 – 2009 годов, который стал худшим со времен Великой депрессии в США. Кризис 2008 года, который стал масштабным потрясением для мира, осмысливали, в том числе благодаря фильмам.

Что такое рецессия

Это фаза экономического цикла во время которой происходит общее снижение экономической активности. Обычно рецессии случаются во время общего снижения расходов.

Лучшие фильмы о кризисе 2008 года

"Предел риска" (англ. Margin Call)

Фильм вышел в 2011 году. Сюжет построен вокруг одного из крупнейших банков в США, который получил важную информацию о проблемных активах в начале мирового финансового кризиса. В течение 24 часов лучшие сотрудники банка должны решить, как спасти учреждение от банкротства и что это будет означать для фондового рынка и экономики США в целом.

"Игра на понижение" (англ. The Big Short)

Фильм, который вышел на большие экраны в 2015 году, рассказывает о биржевых игроках. Они предсказали кризис, поскольку поняли, что краха кредитно-жилого пузыря не избежать. Они решили играть на рынке против ипотечного рынка, сыграв на понижение.

"Крах неприемлем: спасая Уолл-Стрит" (англ. Too Big to Fail)

Сюжет фильма разворачивается вокруг действий министра финансов США Генри Полсона, который старался сдержать финансовый кризис. В фильме последовательно изложены события мая – октября 2008 года, которые происходят в финансовом секторе США и послужили ярким проявлением мирового финансового кризиса 2008 – 2011 годов.