Чому в росіян виникають проблеми у фінансових застосунках?

Як показує статистика, за 2 роки кількість критичних і високоризикових проблем у таких сервісах збільшилась у понад 11 разів, повідомляє СЗРУ.

Для розуміння, ця кількість:

у 2023 році була 183;

у 2025 – понад 2 000.

Аналіз охопив 90 найпопулярніших застосунків банківського сектору, мікрофінансових організацій і страхових компаній Росії. Попри те, що загальна кількість вразливостей у 2025 році дещо зменшилася порівняно з 2023 роком (3 555 проти 4 500), експерти наголошують: саме критичні проблеми зростають найшвидше,

– вказує українська розвідка.

Цікаво! У 2024 році кількість вразливостей "стрибнула" до 1 500 за рік.

Потрібно розуміти, що хакери мають змогу отримати доступ до важливої інформації. Зокрема, йдеться про чутливі дані, які дозволяють "дістатися" до банківських рахунків користувачів.

Фактично, хакери це зовнішня загроза. А от російська влада – внутрішня. Річ у тім, що Москва посилює нагляд за громадянами.

Наприклад, мобільні оператори Росії пообіцяли передавати державі масиви даних про переміщення абонентів за останні 3 роки. Цікавим є нюанс про те, що цю інформацію буде опрацьовувати ФСБ.

Попри заявлене "знеособлення", немає сумнівів, що росіяни опиняться під ще більшим тиском приватності з боку влади, а масштаби потенційного втручання в особисте життя будуть лише зростати,

– наголошує СЗРУ.

Зокрема, нещодавно росіяни за кордоном помітили негаразди в роботі багатьох сервісів. Так відбувається саме через те, що російська влада намагається боротися з використанням VPN. Відповідно, трафік з-за кордону стає проблематичним, повідомляє СЗРУ.

