Почему у россиян возникают проблемы в финансовых приложениях?

Как показывает статистика, за 2 года количество критических и высокорисковых проблем в таких сервисах увеличилось более чем в 11 раз, сообщает СВРУ.

Для понимания, это количество:

в 2023 году было 183;

в 2025 – более 2 000.

Анализ охватил 90 самых популярных приложений банковского сектора, микрофинансовых организаций и страховых компаний России. Несмотря на то, что общее количество уязвимостей в 2025 году несколько уменьшилось по сравнению с 2023 годом (3 555 против 4 500), эксперты отмечают: именно критические проблемы растут быстрее,

– указывает украинская разведка.

Интересно! В 2024 году количество уязвимостей "прыгнуло" до 1 500 за год.

Нужно понимать, что хакеры могут получить доступ к важной информации. В частности, речь идет о чувствительных данных, которые позволяют "добраться" до банковских счетов пользователей.

Фактически, хакеры это внешняя угроза. А вот российские власти – внутренняя. Дело в том, что Москва усиливает надзор за гражданами.

Например, мобильные операторы России пообещали передавать государству массивы данных о перемещении абонентов за последние 3 года. Интересный нюанс в том, что эту информацию будет обрабатывать ФСБ.

Несмотря на заявленное "обезличивание", нет сомнений, что россияне окажутся под еще большим давлением приватности со стороны власти, а масштабы потенциального вмешательства в личную жизнь будут только расти,

– отмечает СВРУ.

В частности, недавно россияне за рубежом заметили проблемы в работе многих сервисов. Так происходит именно из-за того, что российские власти пытаются бороться с использованием VPN. Соответственно, трафик из-за рубежа становится проблематичным, сообщает СВРУ.

Последние важные изменения в России