Чому росіяни не можуть нормально користуватися сервісами за кордоном?

Росіяни також скаржаться на проблеми з функціонуванням маркетплейсів та сервісів бронювання, повідомляє СЗРУ.

Цікаво! Проблеми у роботі сервісів виникають незалежно від того, використовується Wi-Fi чи місцеві мобільні мережі.

Основна причина таких проблем полягає саме в нових вимогах до онлайн-платформ. Російський уряд змушує їх активніше протидіяти використанню сервісів, що дозволяють обхід урядових обмежень.

Технічно розмежувати звичайний іноземний трафік та той, де використовується VPN, доволі складно. Саме тому компанії просто блокують деякі підключення з-за кордону, без з'ясування обставин.

Цифрова "залізна завіса" настільки припала до душі Кремлю, що її вирішили експортувати разом із туристами, аби росіяни й за кордоном не розслаблялися і не забували, як виглядає "рідне" обмеження прав,

– вказує українська розвідка.

Як відомо, поки масштаби цього явища лише збільшуються. Внаслідок цих обмежень багато російських громадян:

не можуть керувати власними фінансами;

забронювати квитки;

та навіть – дізнаватися певну важливу інформацію.

Насправді це не перший випадок таких збоїв. Зокрема, аналогічна ситуація відбулася ще на початку квітня. Тоді "лягло" одразу декілька російських банків. Йдеться, наприклад, про "Сбербанк" та Ozon Банк, повідомляла пресслужба Сбера.

