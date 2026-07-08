"Приватбанк" попередив клієнтів про нові листи від шахраїв

Українців попередили про нову хвилю шахрайства. Зловмисники надсилають електронні листи нібито від імені банку, податкової та інших держорганів, намагаючись поширити шкідливе програмне забезпечення та отримати доступ до рахунків.

Як не стати жертвою фішингу

Зокрема, про такі випадки повідомив "Приватбанк" у середу, 8 липня. У зоні ризику опинилися його бізнес-клієнти, які могли отримати небезпечні посилання на завантаження файлів, додатків до архівів або інших файлів, замаскованих під PDF.

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Насамперед у компанії запевнили, що оперативно реагують на подібні загрози. Повідомити про підозрілі листи можна через будь-який зручний канал зв'язку, або ж подати заявку в Приват24 для бізнесу через розділ "Комунікації" – "Подати на шахрайство".

Також клієнтам нагадали основні правила інформаційної безпеки:

не зберігати електронні підписи та паролі на комп'ютері, у браузері чи інших програмах;

підписувати платежі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) SmartID;

перевіряти інформацію на офіційних сайтах, а в разі сумнівів звертатися до банку через верифіковані канали зв'язку;

не завантажувати файли від невідомих відправників і не переходити за підозрілими посиланнями;

встановити антивірус і регулярно його оновлювати;

увімкнути двофакторну перевірку для пошти та банкінгу;

не використовувати однаковий пароль для різних сервісів.

Нагадаємо, шахраї постійно вдосконалюють свої схеми. Раніше українців уже попереджали про аферу з нейлоновою ниткою, за допомогою якої в банкоматі блокують картку. Згодом так звані "перехожі" випитують PIN-код під виглядом допомоги.

Окрім того, зловмисники можуть викрасти ваш фінансовий номер телефону, перевипустивши SIM-картку нібито як втрачену. Для цього вони спершу збирають необхідну для мобільного оператора інформацію про останні дзвінки та поповнення рахунку.