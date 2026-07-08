Как не стать жертвой фишинга
В частности, о таких случаях сообщил "Приватбанк" в среду, 8 июля. В зоне риска оказались его бизнес-клиенты, которые могли получить опасные ссылки на загрузку приложений к архивам или других файлов, замаскированных под PDF.
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Прежде всего в компании заверили, что оперативно реагируют на подобные угрозы. Сообщить о подозрительных письмах можно через любой удобный канал связи, или же подать заявку в Приват24 для бизнеса через раздел "Коммуникации" – "Подать на мошенничество".
Также клиентам напомнили об основных правилах информационной безопасности:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- не хранить электронные подписи и пароли на компьютере, в браузере или других программах;
- подписывать платежи с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) SmartID;
- проверять информацию на официальных сайтах, а в случае сомнений обращаться в банк через верифицированные каналы связи;
- не загружать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам;
- установить антивирус и регулярно его обновлять;
- включить двухфакторную аутентификацию для почты и онлайн-банкинга;
- не использовать один и тот же пароль для разных сервисов.
Напомним, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. Ранее украинцев уже предупреждали об афере с нейлоновой нитью, с помощью которой в банкомате блокируют карту. Впоследствии так называемые "прохожие" выпытывают PIN-код под видом помощи.
Кроме того, злоумышленники могут похитить ваш финансовый номер телефона, перевыпустив SIM-карту якобы в качестве утерянной. Для этого они сначала собирают необходимую для мобильного оператора информацию о последних звонках и пополнении счета.