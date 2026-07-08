Как не стать жертвой фишинга

В частности, о таких случаях сообщил "Приватбанк" в среду, 8 июля. В зоне риска оказались его бизнес-клиенты, которые могли получить опасные ссылки на загрузку приложений к архивам или других файлов, замаскированных под PDF.

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Прежде всего в компании заверили, что оперативно реагируют на подобные угрозы. Сообщить о подозрительных письмах можно через любой удобный канал связи, или же подать заявку в Приват24 для бизнеса через раздел "Коммуникации" – "Подать на мошенничество".

Также клиентам напомнили об основных правилах информационной безопасности:

не хранить электронные подписи и пароли на компьютере, в браузере или других программах;

подписывать платежи с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) SmartID;

проверять информацию на официальных сайтах, а в случае сомнений обращаться в банк через верифицированные каналы связи;

не загружать файлы от неизвестных отправителей и не переходить по подозрительным ссылкам;

установить антивирус и регулярно его обновлять;

включить двухфакторную аутентификацию для почты и онлайн-банкинга;

не использовать один и тот же пароль для разных сервисов.

Напомним, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. Ранее украинцев уже предупреждали об афере с нейлоновой нитью, с помощью которой в банкомате блокируют карту. Впоследствии так называемые "прохожие" выпытывают PIN-код под видом помощи.

Кроме того, злоумышленники могут похитить ваш финансовый номер телефона, перевыпустив SIM-карту якобы в качестве утерянной. Для этого они сначала собирают необходимую для мобильного оператора информацию о последних звонках и пополнении счета.