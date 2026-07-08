Як не стати жертвою фішингу

Зокрема, про такі випадки повідомив "Приватбанк" у середу, 8 липня. У зоні ризику опинилися його бізнес-клієнти, які могли отримати небезпечні посилання на завантаження файлів, додатків до архівів або інших файлів, замаскованих під PDF.

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Насамперед у компанії запевнили, що оперативно реагують на подібні загрози. Повідомити про підозрілі листи можна через будь-який зручний канал зв'язку, або ж подати заявку в Приват24 для бізнесу через розділ "Комунікації" – "Подати на шахрайство".

Також клієнтам нагадали основні правила інформаційної безпеки:

не зберігати електронні підписи та паролі на комп'ютері, у браузері чи інших програмах;

підписувати платежі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) SmartID;

перевіряти інформацію на офіційних сайтах, а в разі сумнівів звертатися до банку через верифіковані канали зв'язку;

не завантажувати файли від невідомих відправників і не переходити за підозрілими посиланнями;

встановити антивірус і регулярно його оновлювати;

увімкнути двофакторну перевірку для пошти та банкінгу;

не використовувати однаковий пароль для різних сервісів.

Нагадаємо, шахраї постійно вдосконалюють свої схеми. Раніше українців уже попереджали про аферу з нейлоновою ниткою, за допомогою якої в банкоматі блокують картку. Згодом так звані "перехожі" випитують PIN-код під виглядом допомоги.

Окрім того, зловмисники можуть викрасти ваш фінансовий номер телефону, перевипустивши SIM-картку нібито як втрачену. Для цього вони спершу збирають необхідну для мобільного оператора інформацію про останні дзвінки та поповнення рахунку.