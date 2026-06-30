Які схеми поширені в Україні

Тепер фінансовий номер телефону дедалі частіше стає ціллю кіберзлочинців. Фахівці освітньої платформи Нацбанку "Гаразд" пояснили, як працюють найпоширеніші шахрайські схеми.

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Викрадення мобільного телефону

Найбанальніший спосіб – фізично заволодіти вашим смартфоном. Якщо SIM-картка захищена простим PIN-кодом на кшталт "1111" чи "1234", отримати до неї доступ не складе труднощів. Після цього аферист може скористатися персональними даними власника, увійти до мобільного банкінгу та розпоряджатися рахунками.

Відновлення SIM-картки як "втраченої"

Ще одна поширена схема — перевипуск SIM-картки під виглядом втраченої. Для цього шахраї спочатку збирають інформацію, яка може знадобитися мобільному оператору. Наприклад, неодноразово телефонують із різних незнайомих номерів, сподіваючись, що людина передзвонить хоча б на один із них, а також поповнюють її рахунок на символічну суму.

Даних про останні дзвінки та час такої транзакції іноді достатньо, аби нашкодити абонентові, який користується звичайним передплаченим номером. Якщо ж ви маєте оформлений контракт – "відновити" SIM-картку дистанційно не вдасться.

Виманювання коду з SMS від оператора

Ще один варіант – отримати від жертви код підтвердження, який надсилає мобільний оператор. Для цього зловмисник реєструється в особистому кабінеті, після чого власник номера отримує SMS. Якщо повідомити дані звідти стороннім, SIM-картку також можуть перевипустити без вашого відома.

Отже, фінансовий номер варто захищати так само ретельно, як і банківську картку. Експерти радять не розголошувати коди безпеки, використовувати складний PIN-код і за можливості оформити контракт із мобільним оператором.

Нагадаємо, навіть якщо шахраї вже отримали доступ до ваших даних, втрати можна мінімізувати. Для цього варто якомога швидше заблокувати рахунки.