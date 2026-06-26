Яка найпопулярніша банкнота в Україні лідирує за кількістю підробок

За даними Нацбанку, станом на квітень у готівковому обігу України перебувало 2,6 мільярда банкнот. Цікаво, що найбільшу частку серед них становили купюри номіналом 500 гривень – 25,5% від загальної кількості, тобто понад чверть.

Які гривні найчастіше підробляють

Саме така популярність серед громадян грає на руку шахраям. Наприклад, за даними регулятора, торік цей номінал становив 80% від загальної кількості вилучених підробок.

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Зауважте, що в подібних антирейтингах уже кілька років поспіль лідирують саме старі українські гроші (тобто 2003 – 2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року, які є чинним платіжним засобом, однак поступово вилучаються з обігу.

Натомість сучасне покоління банкнот має удосконалений дизайн і посилену систему захисту, хоч навіть його намагаються підробляти. Однак такі фальшивки переважно значно гіршої якості, тому розраховані на звичайну неуважність людей.

Як відрізнити справжню купюру

Іноді розпізнати несправжні 500 гривень старого зразка можна навіть неозброєним оком. Для цього варто звернути увагу на:

водяний знак – зображення Григорія Сковороди та світлий символ гривні, видимі при піднесенні купюри до світла;

– зображення Григорія Сковороди та світлий символ гривні, видимі при піднесенні купюри до світла; кольорозмінний елемент – ромб праворуч від портрета, що змінює колір від бузкового до зеленого при нахилі купюри;

– ромб праворуч від портрета, що змінює колір від бузкового до зеленого при нахилі купюри; рельєфні написи – елементи на лицьовому боці, зокрема напис "УКРАЇНА", мають шорстку поверхню, що можна відчути на дотик;

– елементи на лицьовому боці, зокрема напис "УКРАЇНА", мають шорстку поверхню, що можна відчути на дотик; розмір банкноти – 75 на 154 міліметри;

– 75 на 154 міліметри; захисна стрічка – занурена в папір полімерна смуга з написами "500 ГРН", тризубом і позначенням номіналу тощо.



Який вигляд мають справжні 500 гривень 2006 року / Фото НБУ

Нагадаємо, у разі виявлення сумнівної купюри не варто намагатися розрахуватися нею в магазині чи передавати іншій людині. Такі дії можуть мати наслідки, адже збут підробок передбачений статтею 199 Кримінального кодексу України.

Найкраще віднести гроші в банк для подальшої перевірки. Дослідження проводять безплатно, а якщо екземпляр виявиться справжнім, клієнту повернуть відповідну суму.