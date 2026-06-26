Які гривні найчастіше підробляють
Саме така популярність серед громадян грає на руку шахраям. Наприклад, за даними регулятора, торік цей номінал становив 80% від загальної кількості вилучених підробок.
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Зауважте, що в подібних антирейтингах уже кілька років поспіль лідирують саме старі українські гроші (тобто 2003 – 2007 років), зокрема 500 гривень зразка 2006 року, які є чинним платіжним засобом, однак поступово вилучаються з обігу.
Натомість сучасне покоління банкнот має удосконалений дизайн і посилену систему захисту, хоч навіть його намагаються підробляти. Однак такі фальшивки переважно значно гіршої якості, тому розраховані на звичайну неуважність людей.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Як відрізнити справжню купюру
Іноді розпізнати несправжні 500 гривень старого зразка можна навіть неозброєним оком. Для цього варто звернути увагу на:
- водяний знак – зображення Григорія Сковороди та світлий символ гривні, видимі при піднесенні купюри до світла;
- кольорозмінний елемент – ромб праворуч від портрета, що змінює колір від бузкового до зеленого при нахилі купюри;
- рельєфні написи – елементи на лицьовому боці, зокрема напис "УКРАЇНА", мають шорстку поверхню, що можна відчути на дотик;
- розмір банкноти – 75 на 154 міліметри;
- захисна стрічка – занурена в папір полімерна смуга з написами "500 ГРН", тризубом і позначенням номіналу тощо.
Який вигляд мають справжні 500 гривень 2006 року / Фото НБУ
Нагадаємо, у разі виявлення сумнівної купюри не варто намагатися розрахуватися нею в магазині чи передавати іншій людині. Такі дії можуть мати наслідки, адже збут підробок передбачений статтею 199 Кримінального кодексу України.
Найкраще віднести гроші в банк для подальшої перевірки. Дослідження проводять безплатно, а якщо екземпляр виявиться справжнім, клієнту повернуть відповідну суму.