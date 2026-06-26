Какие гривны чаще всего подделывают
Именно такая популярность среди граждан играет на руку мошенникам. Например, по данным регулятора, в прошлом году этот номинал составил 80% от общего количества изъятых подделок.
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Обратите внимание, что в подобных антирейтингах уже несколько лет подряд лидируют именно старые украинские деньги (то есть 2003 – 2007 годов), в частности 500 гривен образца 2006 года, которые являются действующим платежным средством, однако постепенно выводятся из обращения.
Зато современное поколение банкнот имеет усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты, хотя даже его пытаются подделывать. Однако такие фальшивки, как правило, значительно худшего качества, поэтому рассчитаны на обычную невнимательность людей.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Как отличить настоящую купюру
Иногда распознать поддельные 500 гривен старого образца можно даже невооруженным глазом. Для этого стоит обратить внимание на:
- водяной знак – изображение Григория Сковороды и светлый символ гривны, видимые при поднесении купюры к свету;
- цветоизменяющийся элемент – ромб справа от портрета, меняющий цвет от сиреневого до зеленого при наклоне купюры;
- рельефные надписи – элементы на лицевой стороне, в частности надпись "УКРАИНА", имеют шероховатую поверхность, которую можно почувствовать на ощупь;
- размер банкноты – 75 на 154 миллиметра;
- защитная полоса – встроенная в бумагу полимерная полоса с надписями "500 ГРН", тризубом и обозначением номинала и т. д.
Как выглядят настоящие 500 гривен 2006 года / Фото НБУ
Напомним, в случае обнаружения сомнительной купюры не стоит пытаться расплатиться ею в магазине или передавать другому человеку. Такие действия могут иметь последствия, ведь сбыт подделок предусмотрен статьей 199 Уголовного кодекса Украины.
Лучше всего отнести деньги в банк для дальнейшей проверки. Экспертиза проводится бесплатно, а если купюра окажется подлинной, клиенту вернут соответствующую сумму.