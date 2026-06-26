Какие гривны чаще всего подделывают

Именно такая популярность среди граждан играет на руку мошенникам. Например, по данным регулятора, в прошлом году этот номинал составил 80% от общего количества изъятых подделок.

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Обратите внимание, что в подобных антирейтингах уже несколько лет подряд лидируют именно старые украинские деньги (то есть 2003 – 2007 годов), в частности 500 гривен образца 2006 года, которые являются действующим платежным средством, однако постепенно выводятся из обращения.

Зато современное поколение банкнот имеет усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты, хотя даже его пытаются подделывать. Однако такие фальшивки, как правило, значительно худшего качества, поэтому рассчитаны на обычную невнимательность людей.

Как отличить настоящую купюру

Иногда распознать поддельные 500 гривен старого образца можно даже невооруженным глазом. Для этого стоит обратить внимание на:

водяной знак – изображение Григория Сковороды и светлый символ гривны, видимые при поднесении купюры к свету;

– изображение Григория Сковороды и светлый символ гривны, видимые при поднесении купюры к свету; цветоизменяющийся элемент – ромб справа от портрета, меняющий цвет от сиреневого до зеленого при наклоне купюры;

– ромб справа от портрета, меняющий цвет от сиреневого до зеленого при наклоне купюры; рельефные надписи – элементы на лицевой стороне, в частности надпись "УКРАИНА", имеют шероховатую поверхность, которую можно почувствовать на ощупь;

– элементы на лицевой стороне, в частности надпись "УКРАИНА", имеют шероховатую поверхность, которую можно почувствовать на ощупь; размер банкноты – 75 на 154 миллиметра;

– 75 на 154 миллиметра; защитная полоса – встроенная в бумагу полимерная полоса с надписями "500 ГРН", тризубом и обозначением номинала и т. д.



Как выглядят настоящие 500 гривен 2006 года / Фото НБУ

Напомним, в случае обнаружения сомнительной купюры не стоит пытаться расплатиться ею в магазине или передавать другому человеку. Такие действия могут иметь последствия, ведь сбыт подделок предусмотрен статьей 199 Уголовного кодекса Украины.

Лучше всего отнести деньги в банк для дальнейшей проверки. Экспертиза проводится бесплатно, а если купюра окажется подлинной, клиенту вернут соответствующую сумму.