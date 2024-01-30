Понад 5 мільйонів євро: у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр
30 січня 2024, 09:47Читать новость на русском
Джерело:Deutsche Welle
Протягом минулого року у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр. Влада встигла конфіскувати їх на понад 5 мільйонів євро.
У Німеччині зросла кількість фальшивих грошей
З обігу країни було вилучено близько 56 600 банкнот, які сумарно коштували майже 5,1 мільйона євро.
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Центральний банк Німеччини повідомив, що це на 28% більше банкнот та на 90% вища вартість ніж у 2022 році. Найчастіше фальшиві банкноти зустрічалися у номіналі 200 та 500 євро.Зверніть увагу! Рекорд фальшивих купюр в обігу країни припав на 2015 рік, тоді було виявлено близько 95 400 таких банкнот.
Наразі для німців ризик зіткнення із фальшивими грошима залишається мінімальним. У 2023 році на 10 тисяч жителів припадало в середньому сім фальшивих банкнот.Нагадаємо! Під час засідання Рамштайну 23 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення пакета допомоги Україні на 2024 рік. Цей пакет має допомогти нашій державі у боротьбі проти агресора.