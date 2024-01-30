Понад 5 мільйонів євро: у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр

Протягом минулого року у Німеччині зросла кількість фальшивих купюр. Влада встигла конфіскувати їх на понад 5 мільйонів євро.

У Німеччині зросла кількість фальшивих грошей

З обігу країни було вилучено близько 56 600 банкнот, які сумарно коштували майже 5,1 мільйона євро.

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Центральний банк Німеччини повідомив, що це на 28% більше банкнот та на 90% вища вартість ніж у 2022 році. Найчастіше фальшиві банкноти зустрічалися у номіналі 200 та 500 євро.

Рекорд фальшивих купюр в обігу країни припав на 2015 рік, тоді було виявлено близько 95 400 таких банкнот.

Наразі для німців ризик зіткнення із фальшивими грошима залишається мінімальним. У 2023 році на 10 тисяч жителів припадало в середньому сім фальшивих банкнот.