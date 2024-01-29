Європейський Союз готовий саботувати економіку Угорщини, якщо Будапешт знову заблокує виділення коштів для України на саміті, який має пройти на початку лютого. Зазначають, що Брюсселі розробив конфіденційний план для найбільш проросійської країни блоку.

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Угорська валюта падає в ціні через план ЄС

На тлі останніх новин, національна валюта Угорщини – форинт – зафіксувала навий обвал щодо євро. Йдеться про спад на рівні 0,7% до 389 форинтів за євро. Тоді як вартість угорських облігацій теж знизилися.

Журналісти з'ясували, що європейські чиновники працюють над стратегією, яка "зашкодить робочим місцям і зростанню", якщо Будапешт відмовиться зняти своє вето на допомогу для України. Зокрема, інші лідери ЄС планують припинити виділення коштів для Угорщини від блоку. Це може призвести до того, що Угорщина зменшення інвестицій, збільшення державного дефіциту тощо, інформує Financial Times.

Реакція Угорщини

Міністр з питань ЄС в Угорщині Янош Бока заявив, що йому нічого не відомо про ймовірні санкції зі сторони Європейського Союзу. Також він додав, що Будапешт готовий підтримати план на виділення допомоги Києву на 50 мільярдів євро лише за умови його щорічного перегляду. Нагадаємо, що інші країни не підтримують цю ідею.

Пізніше політичний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зробив ще одну заяву щодо надання допомоги Україні напередодні екстреного саміту ЄС, який запланований на 1 лютого. Блажан Орбан заявив, що Угорщина відкрита для використання бюджету Євросоюзу.

Ба більше, за його словами, офіційний Будапешт 27 січня надіслав до Брюсселю відповідно пропозицію. Додають, що це серйозна зміна в угорській позиції у порівнянні з тою, яку країна відстоювала всього кілька тижнів тому, пише видання Reuters.

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