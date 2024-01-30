У Німеччині зросла кількість фальшивих грошей
З обігу країни було вилучено близько 56 600 банкнот, які сумарно коштували майже 5,1 мільйона євро.
Читайте також План ЄС щодо Угорщини спровокував обвал форинта: що відбувається
Центральний банк Німеччини повідомив, що це на 28% більше банкнот та на 90% вища вартість ніж у 2022 році. Найчастіше фальшиві банкноти зустрічалися у номіналі 200 та 500 євро.
Наразі для німців ризик зіткнення із фальшивими грошима залишається мінімальним. У 2023 році на 10 тисяч жителів припадало в середньому сім фальшивих банкнот.