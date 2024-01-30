У Німеччині зросла кількість фальшивих грошей

З обігу країни було вилучено близько 56 600 банкнот, які сумарно коштували майже 5,1 мільйона євро.

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Центральний банк Німеччини повідомив, що це на 28% більше банкнот та на 90% вища вартість ніж у 2022 році. Найчастіше фальшиві банкноти зустрічалися у номіналі 200 та 500 євро.

Зверніть увагу! Рекорд фальшивих купюр в обігу країни припав на 2015 рік, тоді було виявлено близько 95 400 таких банкнот.

Наразі для німців ризик зіткнення із фальшивими грошима залишається мінімальним. У 2023 році на 10 тисяч жителів припадало в середньому сім фальшивих банкнот.

Нагадаємо! Під час засідання Рамштайну 23 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення пакета допомоги Україні на 2024 рік. Цей пакет має допомогти нашій державі у боротьбі проти агресора.