В Германии выросло количество фальшивых денег
Из оборота страны было изъято около 56 600 банкнот, которые суммарно стоили почти 51 миллион евро.
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Центральный банк Германии сообщил, что это на 28% больше банкнот и на 90% выше стоимости, чем в 2022 году. Чаще фальшивые банкноты встречались в номинале 200 и 500 евро.
Теперь для немцев риск столкновения с фальшивыми деньгами остается минимальным. В 2023 году на 10 тысяч жителей приходилось в среднем семь фальшивых банкнот.