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Фінанси Інвестиції та поради Фальшиві долари: що потрібно знати, щоб не купити підробку
21 червня, 09:00
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Фальшиві долари: що потрібно знати, щоб не купити підробку

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Фальшиві долари часто продають на чорному ринку, в Інтернеті та соціальних мережах, тому краще купувати у банках і ліцензованих обмінниках.
  • Основні ознаки підробок: відсутність водяного знаку, захисної смуги, мікродруку, тривимірної стрічки та рельєфного друку; папір легко рветься.

Долар – популярна іноземна валюта в Україні, тому її нерідко підробляють. Проте фальшиві банкноти не прийме жоден банк чи обмінник, і варто знати, як не купити непридатні купюри.

Де варто купувати долари США 

Фальшиву валюту найчастіше продають на чорному ринку, тому краще відмовитися від обміну доларів з рук в руки. Навіть перевірені продавці часом пропонують підробки, самі того не знаючи, розповідає 24 Канал

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Окрім чорного ринку, є ще кілька варіантів, де купувати валюту ризиковано:

  • Підроблені гроші часто пропонують під час обміну валюти в Інтернеті, тому не варто купувати долари за оголошеннями на сайтах.
  • У численних Telegram-каналах та соціальних мережах теж нерідко можна знайти пропозиції обміняти долари за вигідним курсом, однак валюта може бути фальшивою.
  • Замовляючи американську валюту онлайн у невідомих продавців, завжди є велика ймовірність натрапити на шахраїв. 

Важливо! Краще за все купувати долари у банках та ліцензованих обмінних пунктах. Якщо виникнуть проблеми з придбаними купюрами, завжди можна звернутися до них зі скаргою. 

Як відрізнити фальшиві долари від справжніх 

Однак трапляються ситуації, коли немає часу чи можливості купити долари у банку і чорний ринок залишається єдиним варіантом. Тоді потрібно знати, як виглядають підробки, щоб ненароком їх не придбати:

  • На підробці не можна розгледіти ні водяного знаку, ні захисної смуги під час огляду на світло.
  • Якщо змінити нахил банкноти, колір номіналу фальшивої банкноти не змінюється.
  • На фальшивих доларах немає мікродруку, який можна прочитати за допомогою лупи.
  • Папір несправжніх купюр не хрустить і не розтягується, його легко порвати.
  • На підробках немає відчуття рельєфного друку, якщо провести по ним пальцями.
  • Банкнота номіналом 100 доларів не має тривимірної захисної стрічки синього кольору та зображення дзвоників. 

Варто знати! Перевірити валюту на справжність найкраще у банку чи обміннику, де є професійні пристрої для перевірки. Адже шахраї нерідко розповсюджують фальшиві долари, які виконані майстерно, тому візуально їх важко відрізнити від справжніх банкнот.  