Фальшиві долари: що потрібно знати, щоб не купити підробку

Долар – популярна іноземна валюта в Україні, тому її нерідко підробляють. Проте фальшиві банкноти не прийме жоден банк чи обмінник, і варто знати, як не купити непридатні купюри.

Де варто купувати долари США

Фальшиву валюту найчастіше продають на чорному ринку, тому краще відмовитися від обміну доларів з рук в руки. Навіть перевірені продавці часом пропонують підробки, самі того не знаючи, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Яка різниця між доларом США та Канади

Окрім чорного ринку, є ще кілька варіантів, де купувати валюту ризиковано:

Підроблені гроші часто пропонують під час обміну валюти в Інтернеті, тому не варто купувати долари за оголошеннями на сайтах.

У численних Telegram-каналах та соціальних мережах теж нерідко можна знайти пропозиції обміняти долари за вигідним курсом, однак валюта може бути фальшивою.

Замовляючи американську валюту онлайн у невідомих продавців, завжди є велика ймовірність натрапити на шахраїв.

Важливо! Краще за все купувати долари у банках та ліцензованих обмінних пунктах. Якщо виникнуть проблеми з придбаними купюрами, завжди можна звернутися до них зі скаргою.

Як відрізнити фальшиві долари від справжніх

Однак трапляються ситуації, коли немає часу чи можливості купити долари у банку і чорний ринок залишається єдиним варіантом. Тоді потрібно знати, як виглядають підробки, щоб ненароком їх не придбати:

На підробці не можна розгледіти ні водяного знаку, ні захисної смуги під час огляду на світло.

Якщо змінити нахил банкноти, колір номіналу фальшивої банкноти не змінюється.

На фальшивих доларах немає мікродруку, який можна прочитати за допомогою лупи.

Папір несправжніх купюр не хрустить і не розтягується, його легко порвати.

На підробках немає відчуття рельєфного друку, якщо провести по ним пальцями.

Банкнота номіналом 100 доларів не має тривимірної захисної стрічки синього кольору та зображення дзвоників.

Варто знати! Перевірити валюту на справжність найкраще у банку чи обміннику, де є професійні пристрої для перевірки. Адже шахраї нерідко розповсюджують фальшиві долари, які виконані майстерно, тому візуально їх важко відрізнити від справжніх банкнот.