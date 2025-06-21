Фальшивые доллары: что нужно знать, чтобы не купить подделку
- Фальшивые доллары часто продают на черном рынке, в Интернете и социальных сетях, поэтому лучше покупать в банках и лицензированных обменниках.
- Основные признаки подделок: отсутствие водяного знака, защитной полосы, микропечати, трехмерной ленты и рельефной печати; бумага легко рвется.
Доллар – популярная иностранная валюта в Украине, поэтому ее нередко подделывают. Однако фальшивые банкноты не примет ни один банк или обменник, и стоит знать, как не купить непригодные купюры.
Где стоит покупать доллары США
Фальшивую валюту чаще всего продают на черном рынке, поэтому лучше отказаться от обмена долларов из рук в руки. Даже проверенные продавцы порой предлагают подделки, сами того не зная, рассказывает 24 Канал.
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Кроме черного рынка, есть еще несколько вариантов, где покупать валюту рискованно:
- Поддельные деньги часто предлагают при обмене валюты в Интернете, поэтому не стоит покупать доллары по объявлениям на сайтах.
- В многочисленных Telegram-каналах и социальных сетях тоже нередко можно найти предложения обменять доллары по выгодному курсу, однако валюта может быть фальшивой.
- Заказывая американскую валюту онлайн у неизвестных продавцов, всегда есть большая вероятность наткнуться на мошенников.
Важно! Лучше всего покупать доллары в банках и лицензированных обменных пунктах. Если возникнут проблемы с приобретенными купюрами, всегда можно обратиться к ним с жалобой.
Как отличить фальшивые доллары от настоящих
Однако случаются ситуации, когда нет времени или возможности купить доллары в банке и черный рынок остается единственным вариантом. Тогда нужно знать, как выглядят подделки, чтобы ненароком их не приобрести:
- На подделке нельзя разглядеть ни водяного знака, ни защитной полосы при осмотре на свет.
- Если изменить наклон банкноты, цвет номинала фальшивой банкноты не меняется.
- На фальшивых долларах нет микропочерка, который можно прочитать с помощью лупы.
- Бумага ненастоящих купюр не хрустит и не растягивается, ее легко порвать.
- На подделках нет ощущения рельефной печати, если провести по ним пальцами.
- Банкнота номиналом 100 долларов не имеет трехмерной защитной ленты синего цвета и изображения колокольчиков.
Стоит знать! Проверить валюту на подлинность лучше всего в банке или обменнике, где есть профессиональные устройства для проверки. Ведь мошенники нередко распространяют фальшивые доллары, которые выполнены искусно, поэтому визуально их трудно отличить от настоящих банкнот.