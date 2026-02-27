Коли треба подавати показники лічильника електроенергії?

Для подачі показників, споживачі мають 5 днів, повідомляє Львівобленерго.

Цей термін:

починається за 2 дні до кінця місяця;

та триває ще протягом 3 днів – наступного.

Тобто, у лютому 2026 року показники за електроенергію можна подати 27 та 28 числа. І ще це дозволено зробити: 1, 2, 3 березня.

Як саме коректно передати показники лічильника електроенергії:

передайте цифри на чорному тлі – до коми чи значень на червоному;

якщо спочатку нулі, їх вписувати не треба.

Як можна передати показники лічильника електроенергії?

Передати показники електроенергії можна різними методами. Зокрема, це дозволено зробити:

через колцентр компанії;

SMS;

застосунок компанії-постачальника;

боти у месенджерах;

офіційний сайт.

Важливо! Посилання на офіційні боти чи застосунки можна знайти на сайті компанії, яка забезпечує вас електроенергією.

Водночас про певні зміни повідомив Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради. Компанія YASNO заборонила передачу даних через "Приват 24".

У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків,

– вказав департамент.

Який тариф на електроенергію для побутових споживачів діє зараз?