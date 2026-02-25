Як коректно передавати показники лічильника на електроенергію?

Передавати потрібно повну цифру на лічильнику, тобто, до коми чи червоного сектору. На початку нулі необхідно пропустити.

Важливо здійснювати подачу показників своєчасно. Для цього є 5 днів:

цей період починається за 2 дні до закінчення поточного календарного місяця;

та закінчується – через 3 дні наступного місяця.

Розглянемо ситуацію, де в місяці 30 днів. Виходить, що показники можна подати: 29, 30, 1, 2 та 3 числа.

Зверніть увагу! Якщо не передати показники своєчасно, за електроенергію однаково доведеться заплатити. Вам буде нараховано середньодобовий обсяг споживання, а не – фактичний. А він може бути більшим за реальний платіж.

Як правильно передавати показники?

Передавати показники можна багатьма методами. Це реально зробити онлайн та офлайн, повідомляє Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Варто сказати, що нещодавно компанія YASNO впровадила зміни. Тепер там недоступний сервіс "Приват24", як метод передачі показників.

У компанії пояснили, що відмовилися від передачі показань через фінансових посередників, щоб гарантувати точність і надійність обробки інформації. На думку YASNO, тільки прямі канали зв'язку зі споживачем забезпечують коректність розрахунків,

– наголосив департамент.

Водночас клієнти YASNO можуть передати показники наразі через:

офіційний сайт;

застосунок YASNO;

чат-боти компанії у Viber чи Telegram.

За даними Львівобленерго, є і інші методи для подачі показників. Наприклад, через електронну пошту, або:

кол-центр;

SMS.

Як зміниться тариф на електроенергію у березні?

У березні тариф на електроенергію не зростатиме. Для побутових споживачів він і надалі складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Зауважимо, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію. Актуальним теперішній тариф буде, як мінімум до квітня 2026 року.

Лайфхак! Аби платити за комуналку менше, можна встановити лічильник на декілька зон. Тоді електроенергія у певні години буде дешевша.