Когда надо подавать показания счетчика электроэнергии?

Для подачи показателей, потребители имеют 5 дней, сообщает Львовоблэнерго.

Читайте также Платежки по нулям: кто не будет платить за свет, газ и тепло в марте

Этот срок:

  • начинается за 2 дня до конца месяца;
  • и продолжается еще в течение 3 дней – следующего.

То есть, в феврале 2026 года показатели за электроэнергию можно подать 27 и 28 числа. И еще это разрешено сделать: 1, 2, 3 марта.

Как именно корректно передать показатели счетчика электроэнергии:

  • передайте цифры на черном фоне – до запятой или значений на красном;
  • если сначала нули, их вписывать не надо.

Как можно передать показания счетчика электроэнергии?

Передать показатели электроэнергии можно различными методами. В частности, это разрешено сделать:

  • через колл-центр компании;
  • SMS;
  • приложение компании-поставщика;
  • боты в мессенджерах;
  • официальный сайт.

Важно! Ссылки на официальные боты или приложения можно найти на сайте компании, которая обеспечивает вас электроэнергией.

В то же время об определенных изменениях сообщил Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета. Компания YASNO запретила передачу данных через "Приват 24".

В компании объяснили, что отказались от передачи показаний через финансовых посредников, чтобы гарантировать точность и надежность обработки информации. По мнению YASNO, только прямые каналы связи с потребителем обеспечивают корректность расчетов,
– указал департамент.

Какой тариф на электроэнергию для бытовых потребителей действует сейчас?

  • Тариф на электроэнергию в 2026 году не претерпел изменений. Он и в дальнейшем составляет – 4,32 гривны за киловатт-час.

  • Правительство приняло решение о продлении действия ПСО на электроэнергию. То есть, указанный тариф будет актуальным до 30 апреля 2026 года.

  • Платить за электроэнергию можно меньше. Для этого необходимо установить счетчик на несколько зон. Благодаря этому, вы будете платить за электроэнергию в определенные часы по сниженному тарифу.