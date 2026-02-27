Когда надо подавать показания счетчика электроэнергии?
Для подачи показателей, потребители имеют 5 дней, сообщает Львовоблэнерго.
Читайте также Платежки по нулям: кто не будет платить за свет, газ и тепло в марте
Этот срок:
- начинается за 2 дня до конца месяца;
- и продолжается еще в течение 3 дней – следующего.
То есть, в феврале 2026 года показатели за электроэнергию можно подать 27 и 28 числа. И еще это разрешено сделать: 1, 2, 3 марта.
Как именно корректно передать показатели счетчика электроэнергии:
- передайте цифры на черном фоне – до запятой или значений на красном;
- если сначала нули, их вписывать не надо.
Как можно передать показания счетчика электроэнергии?
Передать показатели электроэнергии можно различными методами. В частности, это разрешено сделать:
- через колл-центр компании;
- SMS;
- приложение компании-поставщика;
- боты в мессенджерах;
- официальный сайт.
Важно! Ссылки на официальные боты или приложения можно найти на сайте компании, которая обеспечивает вас электроэнергией.
В то же время об определенных изменениях сообщил Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета. Компания YASNO запретила передачу данных через "Приват 24".
В компании объяснили, что отказались от передачи показаний через финансовых посредников, чтобы гарантировать точность и надежность обработки информации. По мнению YASNO, только прямые каналы связи с потребителем обеспечивают корректность расчетов,
– указал департамент.
Какой тариф на электроэнергию для бытовых потребителей действует сейчас?
Тариф на электроэнергию в 2026 году не претерпел изменений. Он и в дальнейшем составляет – 4,32 гривны за киловатт-час.
Правительство приняло решение о продлении действия ПСО на электроэнергию. То есть, указанный тариф будет актуальным до 30 апреля 2026 года.
Платить за электроэнергию можно меньше. Для этого необходимо установить счетчик на несколько зон. Благодаря этому, вы будете платить за электроэнергию в определенные часы по сниженному тарифу.