Когда надо подавать показания счетчика электроэнергии?

Для подачи показателей, потребители имеют 5 дней, сообщает Львовоблэнерго.

Этот срок:

начинается за 2 дня до конца месяца;

и продолжается еще в течение 3 дней – следующего.

То есть, в феврале 2026 года показатели за электроэнергию можно подать 27 и 28 числа. И еще это разрешено сделать: 1, 2, 3 марта.

Как именно корректно передать показатели счетчика электроэнергии:

передайте цифры на черном фоне – до запятой или значений на красном;

если сначала нули, их вписывать не надо.

Как можно передать показания счетчика электроэнергии?

Передать показатели электроэнергии можно различными методами. В частности, это разрешено сделать:

через колл-центр компании;

SMS;

приложение компании-поставщика;

боты в мессенджерах;

официальный сайт.

Важно! Ссылки на официальные боты или приложения можно найти на сайте компании, которая обеспечивает вас электроэнергией.

В то же время об определенных изменениях сообщил Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета. Компания YASNO запретила передачу данных через "Приват 24".

В компании объяснили, что отказались от передачи показаний через финансовых посредников, чтобы гарантировать точность и надежность обработки информации. По мнению YASNO, только прямые каналы связи с потребителем обеспечивают корректность расчетов,

– указал департамент.

