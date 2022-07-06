У 2021 році 87% виробленого золота у росії – це був експорт. Йдеться про 302 тонни дорогоцінного металу. Загалом минулого року там виробили 346 тонн золота, без урахування золота в концентратах. Станом на 6 липня, ціна золота на ринку 1761 долар за унцію, інформує Gold Price.

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росія втрачає експорт золота

Сфера видобування золота у росії досить організована, хоча вона не на такому рівні як нафта та газ. Наразі на території держави-агресорки видобуванням дорогоцінного металу займаються 520 компаній. На головні 10 фірм припадає 61% ринку.

До теми! Найбільше російського золота імпортувала Велика Британія, яка є найпотужнішим глобальним хабом дорогоцінних металів, – 266 тонн або 88%. Також частину золота закупала Швейцарія, чий ринок є другим на цьому ринку.

Лондонська фондова біржа припинила приймати дорогоцінні метали із росії. Річ у тому, що Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів 7 березня 2022 року ухвалила рішення про призупинення дії статусу Good Delivery "надійна поставка":

це стосується усіх заводів держави-агресорки, які виробляють золоті злитки;

а також мають відповідну акредитацію;

йдеться про 6 підприємств.

Крім того, найбільша міжнародна корпорація, яка працює із золотом, – Kinross Gold – покинула російський ринок. Акції канадської компанії, на момент створення цього матеріалу, коливаються на рівні 3,35 долара за штуку. Ринкова капіталізація фірми становить 4,3 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

Що відбувається на внутрішньому ринку

Золотошукачі у росії на сьогодні мають можливість продавати метал Банку росії. Центральний банк держави-агресорки з 28 лютого 2022 року відновила процес придбання золота у рамках внутрішнього ринку.

На жаль, росія все ще має шанс продавати свої дорогоцінні метали до країн, які не вводять санкції. Проте водночас вони розраховують на суттєві знижки. Йдеться про Індію та Китай, які в останні місяці різко збільшили обсяги імпорту російської нафти.

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