В 2021 году 87% произведенного золота в россии – это был экспорт. Речь идет о 302 тоннах драгоценного металла. Всего в прошлом году там произвели 346 тонн золота, без учета золота в концентратах. По состоянию на 6 июля, цена золота на рынке 1 761 доллар за унцию, информирует Gold Price.

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россия теряет экспорт золота

Сфера добычи золота у россии достаточно организована, хотя она не на таком уровне как нефть и газ. В настоящее время на территории государства-агрессоры добычей драгоценного металла занимаются 520 компаний. На главные 10 компаний приходится 61% рынка.

К теме! Больше всего российского золота импортировала Великобритания, которая является самым мощным глобальным хабом драгоценных металлов – 266 тонн или 88%. Также часть золота закупала Швейцария, чей рынок второй на этом рынке.

Лондонская фондовая биржа прекратила принимать драгоценные металлы из россии. Дело в том, что Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов 7 марта 2022 года приняла решение о приостановлении действия статуса Good Delivery "надежная поставка":

это касается всех заводов государства-агрессорки, производящих золотые слитки;

а также имеют соответствующую аккредитацию;

речь идет о 6 предприятиях.

Кроме того, крупнейшая международная корпорация, работающая с золотом – Kinross Gold – покинула российский рынок. Акции канадской компании, к моменту создания этого материала, колеблются на уровне 3,35 доллара за штуку . Рыночная капитализация фирмы составляет 4,3 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

Что происходит на внутреннем рынке

Золотоискатели в россии сегодня имеют возможность продавать металл Банка России. Центральный банк государства-агрессорки с 28 февраля 2022 года возобновил процесс приобретения золота в рамках внутреннего рынка.

К сожалению, у россии все еще есть шанс продавать свои драгоценные металлы в страны, которые не вводят санкции. Однако они рассчитывают на существенные скидки. Речь идет об Индии и Китае, которые в последние месяцы резко увеличили объемы импорта российской нефти.

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