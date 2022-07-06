У середу, 6 липня, капіталізація ринку криптовалют зупинилася на рівні 906,51 мільярда доларів. Про це повідомляє сайт CoinMarketCap. За день цей показник зріс на 0,86%. З початку тижня загальна динаміка ринку є позитивною.

Зверніть увагу Чорне золото знову у тренді: як відмова ЄС від нафти з Росії вплине на інвестиції

Курс криптовалют на 6 липня

На сьогодні біткойн торгується на рівні приблизно 20 156 доларів (+ 414 доларів). Тоді як ринкова капіталізація монети досягла позначки у 384,52 мільярда доларів, інформує CoinDesk.

Водночас друга за популярністю цифрової монети Ethereum починає тиждень з ціною на рівні 1141 долари за штуку (+ 12 доларів). Тоді як ринкова капіталізація криптовалюти дорівнює 135,74 мільярда доларів. Максимальна ціна для цифрових монет:

На сьогодні на ринку криптовалют вагоме місце посідають й інші цифрові монети. Актуальні дані щодо їхніх курсів, згідно з CoinDesk:

Dogecoin – 0,067800 долара за монету, за 24 години монета подорожчала на 2,10%, ринкова капіталізація – 9,17 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета подорожчала на ринкова капіталізація – доларів; Cardano – 0,459101 долара за монету, за 24 години монета зросла в ціні на 0,09% , ринкова капіталізація – 15,38 мільярда доларів;

за монету, за 24 години монета зросла в ціні на , ринкова капіталізація – доларів; Solana – 36,45 долара за монету (+ 1,8 долара), ринкова капіталізація – 19,12 мільярда доларів.

Тенденції крипторинку

Попри повернення до позитивної динаміки на цьому тижні, варто нагадати, що попередньо цей ринок суттєво впав. Одна з головних причин – зменшення апетитів інвесторів до ризику на фоні подій у глобальному вимірі, а також – побоювань щодо рецесії. Нагадаємо, що криптовалюти – це один із найбільш волатильних активів для інвестицій.

Прогнози та заяви щодо цифрових грошей

Експерти Deutsche Bank прогнозують, що вартість біткойна має усі шанси повернутися до 28 тисяч доларів за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg;

за монету вже до кінця 2022 року. На думку фахівців, ситуація буде залежати від динаміки на ринку американських акцій, інформує Bloomberg; Очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард досить критично оцінює цифрові монети. Вона публічно заявила, що за її скромною оцінкою криптовалюти "не коштують ні копійки". Вона також закликала світі почати регулювати цей сектор;

Актуально – Борис Джонсон пообіцяв Україну нові військову допомогу: дивитися відео