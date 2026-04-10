Українські дрони зірвали "золотий дощ" для Росії: експорт нафти впав попри рекордні ціни

Стрімке зростання цін на нафту у світі через війну в Ірані дало Росії шанс отримати рекордні доходи від продажу. Однак українські удари по експортній інфраструктурі суттєво ускладнили ситуацію, тож Кремль натомість стикнувся зі скороченням фізичних обсягів експорту.

Що відбувається з російським експортом нафти?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, високі ціни на нафту Urals не дозволять Росії отримувати ті надприбутки, яких очікують у Кремлі. Ключова перешкода для цього – тривалі атаки українських дронів на порти.

Економіст пояснює, що навіть за високих цін на російську нафту Україна суттєво ускладнила її експорт. Через дронові атаки по портах фізично відвантажити сировину стало набагато важче, адже кількість танкерів, що вийшли з Росії, впала.

Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Ціни на російську нафту через обстріли підуть ще вище по одній простій причині: тому що фізично її дістати дуже складно. Ціни для Росії – супер, золотий дощ. Але просто по статистиці: за тиждень до українських ударів по Усть-Лузі й Приморську на Балтійському морі з Росії вийшло 37 танкерів, а коли Україна почала бити, у перший тиждень сумарно по всій країні вийшли тільки 22 танкери.

Експерт уточнює, що переважно скорочення торкнулося саме портів Усть-Луга та Приморськ: якщо за тиждень до ударів вийшли 18 танкерів з нафтою, то в тиждень, коли почалися удари, – тільки 6.

Однак аналогічна ситуація зі скороченням відвантажень відбулася не тільки в портах Балтійського моря, а й у порту Козьміно на Далекому Сході, хоч він і не потрапляв під українські удари. За словами Івана Уса, кількість танкерів, що відправилися звідти, скоротилася з 9 до 5 на тиждень. Експерт припускає, що це могло статися через ускладнення перекачування нафти внаслідок українських ударів.

Нагадаємо, що зупинявся експорт нафти також через термінал "Шесхаріс" у Новоросійську внаслідок атаки безпілотників. Однак за даними Reuters, нині частково відновив відвантаження.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, у березні 2026 року Росії не вдалося збільшити обсяги відвантаження нафти морем. Наприклад, за перший тиждень квітня експорт нафти через порти Балтійського моря впав до річного мінімуму, скоротившись на 33,2%.

Цікаво! Аналітичний центр KSE Institute оцінив вплив українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі Росії, порівнявши втрати з гіпотетичним сценарієм без ударів. За підрахунками аналітиків, за період з 23 березня по 5 квітня Росія недоотримала від експорту нафти близько 1,76 мільярда доларів. Водночас експортні доходи країни, якщо війна в Ірані й блокування Ормузької протоки триватимуть до кінця вересня, за підсумком року можуть зрости на 252 мільярди доларів.

За даними Trading Economics, ціна російської сирої нафти Urals підскочила до найвищого показника з 2013 року на тлі війни на Близькому Сході. Станом на 6 квітня вона торгується по 121,78 долара за барель.

Як зауважив у коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Юрій Корольчук, висока ціна на російську нафту нині не є показовою, а оцінювати результати варто за підсумком року.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій Не весь березень вони отримували ціну, яка тоді була, 90 – 100 доларів за барель. Там все продавалося ще за попередніми контрактами. Не буває такого у світі, коли ти на місці підняв ціну й усе продав.

Експерт висловив скепсис щодо ймовірності довгої тривалості війни в Ірані й подальшого зростання світових цін на нафту, наприклад, до 150 доларів за барель і вище. На думку Юрія Корольчука, економіки країн світу не готові платити таку ціну, тож якщо ситуація стабілізується, нафта відкотиться принаймні до рівня 80 доларів за барель.

