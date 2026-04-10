Что происходит с российским экспортом нефти?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, высокие цены на нефть Urals не позволят России получать те сверхприбыли, которых ожидают в Кремле. Ключевое препятствие для этого – длительные атаки украинских дронов на порты.

Экономист объясняет, что даже при высоких ценах на российскую нефть Украина существенно усложнила ее экспорт. Из-за дроновых атак по портам физически отгрузить сырье стало гораздо труднее, ведь количество танкеров, вышедших из России, упало.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Цены на российскую нефть из-за обстрелов пойдут еще выше по одной простой причине: потому что физически ее достать очень сложно. Цены для России – супер, золотой дождь. Но просто по статистике: за неделю до украинских ударов по Усть-Луге и Приморску на Балтийском море из России вышло 37 танкеров, а когда Украина начала бить, в первую неделю суммарно по всей стране вышли только 22 танкера.

Эксперт уточняет, что преимущественно сокращение коснулось именно портов Усть-Луга и Приморск: если за неделю до ударов вышли 18 танкеров с нефтью, то в неделю, когда начались удары, – только 6.

Однако аналогичная ситуация с сокращением отгрузок произошла не только в портах Балтийского моря, но и в порту Козьмино на Дальнем Востоке, хоть он и не попадал под украинские удары. По словам Ивана Уса, количество танкеров, отправившихся оттуда, сократилось с 9 до 5 в неделю. Эксперт предполагает, что это могло произойти из-за затруднения перекачки нефти вследствие украинских ударов.

Напомним, что останавливался экспорт нефти также на терминале "Шесхарис" в Новороссийске в результате атаки беспилотников. Однако по данным Reuters, сейчас частично возобновил отгрузки.

По данным Службы внешней разведки Украины, в марте 2026 года России не удалось увеличить объемы отгрузки нефти морем. Например, за первую неделю апреля экспорт нефти через порты Балтийского моря упал до годового минимума, сократившись на 33,2%.

Интересно! Аналитический центр KSE Institute оценил влияние украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре России, сравнив потери с гипотетическим сценарием без ударов. По подсчетам аналитиков, за период с 23 марта по 5 апреля Россия недополучила от экспорта нефти около 1,76 миллиарда долларов. В то же время экспортные доходы страны, если война в Иране и блокирование Ормузского пролива продлятся до конца сентября, по итогам года могут вырасти на 252 миллиарда долларов.

По данным Trading Economics, цена российской сырой нефти Urals подскочила до самого высокого показателя с 2013 года на фоне войны на Ближнем Востоке. По состоянию на 6 апреля она торгуется по 121,78 доллара за баррель.

Как отметил в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук, высокая цена на российскую нефть сейчас не является показательной, а оценивать результаты стоит по итогам года.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий Не весь март они получали цену, которая тогда была, 90 – 100 долларов за баррель. Там все продавалось еще по предыдущим контрактам. Не бывает такого в мире, когда ты на месте поднял цену и все продал.

Эксперт выразил скепсис относительно вероятности долгой продолжительности войны в Иране и дальнейшего роста мировых цен на нефть, например, до 150 долларов за баррель и выше. По мнению Юрия Корольчука, экономики стран мира не готовы платить такую цену, поэтому если ситуация стабилизируется, нефть откатится по крайней мере до уровня 80 долларов за баррель.

