Що відомо про втрати світової економіки через війну на Близькому Сході?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус, ринок реагує на будь-які заяви людей, які мають стосунок до ухвалення рішень. Однак оцінити ситуацію з реальною кількістю нафти у світовій економіці складно через відсутність конкретних даних про втрати.

За даними Trading Economics, ф'ючерси на нафту марки Brent 8 квітня впали зі 109 доларів за барель – до майже 95 доларів станом на ранок. Це відбулося після того, як президент США оголосив про перемир'я з Іраном і призупинення ударів на два тижні за умови відкриття Ормузької протоки.

Коментуючи ситуацію, економіст Іван Ус висловив скептицизм щодо перспектив домовленості. За його словами, з досвіду останніх років він не вірить у можливість тривалого миру на Близькому Сході. Експерт сумнівається, що досягнуті домовленості виконуватимуть, і не очікує, що США чи Ізраїль нададуть Ірану будь-які компенсації.

Зрештою менш ніж за добу після оголошення про припинення вогню з'явилося повідомлення про порушення перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном. Зокрема Об'єднані Арабські Емірати та Катар заявили про відбиття іранських ракетних і дронових атак. Тоді як сам Іран повідомив про атаку на його нафтопереробний завод на острові Лаван з боку американо-ізраїльських військ.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Зараз ціни на нафту трохи пішли вниз, але все одно 95 доларів – це не те, де ми були на початку цього року, коли було 60 доларів за барель, і ніхто не прогнозував шаленого зростання цін. Тому зараз треба думати, як би ці ціни збити. І дивитися, щоб не сталося так, що Іран з цієї історії вийде ще сильнішим, ніж він заходив у неї 28 лютого.

За словами експерта, за понад місяць від початку операції на Близькому Сході точний масштаб втрат через конфлікт для світової економіки невідомий, тож потрібні моніторинг та оцінка впливу. Для України та інших країн-імпортерів нафти й нафтопродуктів ситуація є особливо складною.

Мене дивує, що станом на початок квітня досі немає чіткої інформації про реальний масштаб втрат і вплив подій в Ормузькій протоці на перспективи світової економіки та цін на вуглеводні,

– каже Іван Ус.

Як пише Reuters, 1 квітня виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що втрати нафти у квітні будуть удвічі більшими, ніж у березні, а перебої з її постачанням посиляться й почнуть впливати на економіку Європи.

За словами посадовця, з початку війни в Ірані через удари Тегерана по енергетичних активах у регіоні та блокування Ормузької протоки для судноплавства втрачені понад 12 мільйонів барелів нафти.

Цікаво! Колумніст Reuters Клайд Рассел говорить, що перемир'я між США та Іраном дало ринку надію на покращення ситуації, тож ф'ючерси на нафту різко впали. Однак фізичний ринок нафти ще місяцями перебуватиме під тиском навіть за умови розблокування Ормузької протоки, оскільки порушені ланцюги поставок.

