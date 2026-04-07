Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про наслідки удару по терміналу "Шесхарис"?

Джерела Reuters розповіли, що експорт сирої нафти з російського терміналу "Шесхаріс" у чорноморському порту Новоросійськ був призупинений після масованої атаки безпілотника та пожежі.

Зазвичай у "Шесхарисі" завантажують 700 тисяч барелів сирої нафти на день, це основний порт збуту нафти для Росії у Чорному морі.

Новоросійський порт перевантажує російську нафту марок Urals та казахстанську нафту KEBCO, а також сибірську нафту Sweet Siberian Light.

Призупинення його роботи посилить навантаження на російську інфраструктуру, яка неодноразово зазнавала нападів. Експорт нафти з головного балтійського порту Росії Усть-Луга також був призупинений з минулого тижня після потужних ударів дронів та пожеж, повідомили джерела в галузі,

– інформує ЗМІ.

Видання з посиланням на джерела вказало, що Росія буде змушена скоротити видобуток у зв'язку з накопиченням запасів і заповненням сховищ. Хоча міжнародний попит на альтернативи нафті з Близького Сходу високий, а тому окупанти втрачають гроші.

Власне, "Шесхарис" – це перевалочний комплекс у Новоросійському морському порту. Це Краснодарський край Росії.

2 березня там уже була атака безпілотниками. Тоді сталася пожежа на території нафтоналивного термінала. Reuters додали, що вона призвела до призупинення завантаження на 5 днів.

Цікаво! Радник міністра оборони та засновник благодійного фонду Сергій Стерненко в розмові з 24 Каналом сказав, що удари по експортних спроможностях Росії не дають ворогові фінансувати війну так щедро, як би цього хотілося Путіну. Мова про чотири основні порти Росії – Туапсе, Новоросійськ, Усть-Луга та Приморськ.

