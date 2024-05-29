Зміну динаміку експорту зафіксували напередодні зустрічі країн ОПЕК+, яка запланована на 2 червня. Зокрема, топові виробники нафти будуть обговорювати питання щодо пропозиції.

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Спад російського експорту нафти

Збільшення потоків з тихоокеанських портів країни було більш ніж компенсовано зниженням обсягів з Чорного моря й Арктики. Вантажопотік з балтійських портів Росії не змінився порівняно з попереднім тижнем, але цього місяця прогнозують його зменшення порівняно з квітнем.

Росія також зобов'язалася компенсувати перевиробництво нафти, яке призвело до не виконання квоти від ОПЕК+ у квітні, що пояснюють з "технічними моментами, які пов'язані зі значним скороченням видобутку".

Результатом зменшення обсягів видобування стане скорочення постачання за кордон. Додають, що у першій половині травня Росія переробляла 5,45 мільйона барелів нафти на добу. Цей показник виріс на 4% порівняно з квітнем. Цьому сприяв ремонт нафтопереробних заводів, які постраждали від ударів українських безпілотників.

Зниження обсягів постачання сировини також було ускладнене ще одним невеликим тижневим падінням цін, що призвело до зниження російських поставок до 10-тижневого мінімуму.

Також нагадаємо, що доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, що Росія "закриває дірки" в економіці саме нафтовою промисловістю, яка скоро може стати збитковою. Альтернатив для експорту нафти у Росії немає.