Нагадаємо, що світові центробанки почали підвищувати процентні ставки на тлі кризи та інфляції, яку спровокувала пандемія коронавірусу. Наразі регулятори розглядають різні опції щодо ставок, оскільки інфляційний тиск відійшов від пікових значень, але зростання цін все ще залишається важливим фактором впливу.

Зверніть увагу "Морально байдуже": чому іноземні компанії все частіше обирають Росію

Європейський центробанк готується до змін

За словами Філіпа Лейна, якщо не буде великих сюрпризів, то наразі центробанку достатньо того, що вони спостерігають, аби відмовитися від вищого рівня обмежень.

Водночас Європейському центробанку варто й надалі дотримуватися обмежувальної політики у 2024 році, оскільки це потрібно, щоб забезпечити подальше уповільнення інфляції та не допустити її "застрягання" вище цільового рівня у 2%, адже усунути його буде вкрай складно і, найімовірніше, "досить болюче".

До теми! На сьогодні інфляція у країнах Єврозони опустилася до 2,4% річних, згідно з даними Trading Economics. Лейн вважає, що одна з причин стрімкішого сповільнення темпів зростання цін порівняно з США – це більші збитки для економіки від енергетичної кризи, яку спровокувала повномасштабна агресія Росії проти України.

Економіст також повідомив, що у ЄЦБ успішно справляються із завданням забезпечення своєчасного уповільнення інфляції. Чергове засідання регулятора заплановане на наступний тиждень.

Тоді як саме Філіп Лейн відповідає за підготовку рекомендацій для ради керуючих щодо дій із відсотковими ставками. Нагадаємо, що у США почали говорити про ймовірне посилення монетарної політики, оскільки боротьба з інфляцією не дає бажаних результатів.