Які ціни на нафту

У четвер, 10 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4 центи – до 70,23 долара за барель. Контракти на американську нафту WTI знизилися на 1 цент, до 68,37 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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В аналітики зазначають, що макроекономічна невизначеність стримує попит, особливо в країнах Азії. Також відзначається зниження надбавок за геополітичну нестабільність на тлі перемир'я, що триває між Ізраїлем та Іраном.

Що впливає на ціни

На тлі збереження побоювань з приводу інфляційного тиску, викликаного тарифною політикою Трампа, тільки "пара" членів Федеральної резервної системи на засіданні 17-18 червня допустила можливість зниження процентних ставок вже в цьому місяці

Важливо! Вищі ставки роблять запозичення дорожчими, що своєю чергою знижує попит на нафту.

Проте, підтримку цінам надає ослаблення долара – зниження курсу американської валюти робить нафту більш доступною для покупців, які володіють іншими валютами, що стимулює попит.

Додатковим фактором підтримки стало скорочення запасів бензину і дистилятів в США минулого тижня.

Примітно! Згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA), попит на бензин за тиждень зріс на 6%, досягнувши 9,2 мільйона барелів на добу.

Тим часом аналітик IG Тоні Сікамор висловив сумнів, що останнє рішення ОПЕК+ про збільшення квот на видобуток призведе до реального зростання виробництва.

За його словами, деякі країни вже перевищують встановлені ліміти, а інші, наприклад Росія, фізично не здатні наростити видобуток через пошкоджену інфраструктуру.