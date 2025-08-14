За даними аналітиків загальний обсяг експорту російських нафтопродуктів за перші 10 днів серпня зріс до 2,31 мільйона барелів на день. Це найвищий показник з лютого і на 9% більше середньодобового показника за липень, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Індія шукає нові джерела нафти по всьому світу: до чого тут Трамп

Як зазначається, удари українських безпілотників по великих російських нафтопереробних заводах посилилися напередодні саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна, що призвело до різкого падіння цін на переробку нафти.

Таким чином різке зростання постачань мазуту допомогло компенсувати зниження постачань дизельного пального до найнижчого рівня в цьому році.

Важливо! Експорт бензину в Росії був заборонений до кінця серпня для забезпечення внутрішніх постачань.

Мазут зазвичай вимагає меншої переробки, і зростання експорту може відображати уповільнення процесів вторинної переробки в Росії. При цьому експорт сирої нафти трохи знизився, але залишився в межах норми.

Постачання з російських портів за період з 1 по 10 серпня: