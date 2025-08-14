За даними аналітиків загальний обсяг експорту російських нафтопродуктів за перші 10 днів серпня зріс до 2,31 мільйона барелів на день. Це найвищий показник з лютого і на 9% більше середньодобового показника за липень, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Індія шукає нові джерела нафти по всьому світу: до чого тут Трамп
Як зазначається, удари українських безпілотників по великих російських нафтопереробних заводах посилилися напередодні саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна, що призвело до різкого падіння цін на переробку нафти.
Таким чином різке зростання постачань мазуту допомогло компенсувати зниження постачань дизельного пального до найнижчого рівня в цьому році.
Важливо! Експорт бензину в Росії був заборонений до кінця серпня для забезпечення внутрішніх постачань.
Мазут зазвичай вимагає меншої переробки, і зростання експорту може відображати уповільнення процесів вторинної переробки в Росії. При цьому експорт сирої нафти трохи знизився, але залишився в межах норми.
Постачання з російських портів за період з 1 по 10 серпня:
- постачання мазуту зросли на 48% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 882 тисяч барелів на добу. Це найвищий показник з лютого 2022 року;
- постачання в Азію зросли більш ніж удвічі, а також різко збільшилися постачання в Туреччину;
- постачання сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, скоротилися до 71 тисячі барелів на добу;
- постачання нафти зросли на 12% і досягли максимуму з лютого, при цьому різке зростання обсягів вантажів сигналізує про напрямки в Азію;
- експорт дизельного пального і газойлю знизився на 2% в порівнянні з попереднім місяцем, до приблизно 912 тисяч барелів на добу;
- збільшився обсяг постачань в Африку та Азію;
- експорт бензину, його компонентів і авіаційного гасу поки не спостерігався.