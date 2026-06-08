Росія скорочує експорт нафти: стала відом причина

У червні Росія планує скоротити експорт сирої нафти. Водночас вона планує збільшити роботу НПЗ. Така ситуація є наслідком наростаючого дефіциту палива.

Що відомо про експорт російської нафти?

Потрібно розуміти, що експорт російської нафти впав з початку 2026 року. Цьому сприяли атаки України, повідомляє Reuters.

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Якщо спиратися на попередні дані, ситуація зміниться так:

обсяги відвантаження сирої нафти з західних портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська протягом травня складали – 2,5 мільйона барелів на день;

а у червні вони, імовірно, складуть – 1,7 мільйона барелів на день.

Завершення робіт з технічного обслуговування та ремонту дозволить російським нафтопереробним заводам збільшити пропускну здатність на тлі сезонного зростання попиту на паливо та дефіциту, про який повідомлялося в деяких регіонах, але зниження виробництва означає, що додаткову сировину для переробки доведеться перенаправити з експорту,

– повідомляє видання, спираючись на джерела

Наразі аналітики вважають, що Росія хоче збільшити переробку сирої нафти у червні на орієнтовно 250 000 – 400 000 барелів на добу. А от відновлення видобутку триватиме значно довше.

Яка ситуація з видобутком нафти в Росії зараз?