Что известно об экспорте российской нефти?

Нужно понимать, что экспорт российской нефти упал с начала 2026 года. Этому способствовали атаки Украины, сообщает Reuters.

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Если опираться на предварительные данные, ситуация изменится так:

объемы отгрузки сырой нефти из западных портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в течение мая составляли – 2,5 миллиона баррелей в день;

а в июне они, предположительно, составят – 1,7 миллиона баррелей в день.

Завершение работ по техническому обслуживанию и ремонту позволит российским нефтеперерабатывающим заводам увеличить пропускную способность на фоне сезонного роста спроса на топливо и дефицита, о котором сообщалось в некоторых регионах, но снижение производства означает, что дополнительное сырье для переработки придется перенаправить с экспорта,

– сообщает издание, опираясь на источники

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Сейчас аналитики считают, что Россия хочет увеличить переработку сырой нефти в июне на ориентировочно 250 000 – 400 000 баррелей в сутки. А вот восстановление добычи продлится значительно дольше.

Какова ситуация с добычей нефти в России сейчас?