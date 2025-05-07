Китай відмовився від американської нафти

Китай припинив купувати нафту в США. Країна у березні припинила імпортувати американську нафту, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Це рішення спровокувало загострення торгових відносин між США та Китаєм, яке набирало обертів через митну політику Дональда Трампа.

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Рішення Китаю негативно вплинуло на попит на нафту та видобуток нафти з американських сланцевих родовищ. Річ у тому, що Китай є найбільшим імпортером нафти у світі. Країна, яка має другу найсильнішу економіку в світі, кожного місяця купувала нафту в США з березня 2020 року. Винятком за майже 5 років був серпень 2024 року, коли Китай скоротив загальний обсяг імпорту нафти через економічні проблеми в країні.

Важливо! США та Китай проведуть торгові переговори у Швейцарії. Зустрічі представників Вашингтону та Пекіна заплановані на 9 – 12 травня. Це перші переговори між країнами з початку торгової війни.

Відмова Китаю від американської нафти – це серйозний виклик для США. Особливо йдеться про виробників сланцевої нафти у США. Вони уже прогнозують зменшення видобутку нафти у США через такі чинники:

Тривалий період низьких цін на нафту.

Зниження цін на нафту пов'язано з нестабільним попитом на ринку та збільшенням видобутку ОПЕК.

Варте уваги! Бурові компанії у США за 2024 рік відзвітували про видобуток рекордних 13,2 мільйона барелів нафти на день. Це означає, що США знову стали найбільшим виробником сирої нафти у світі. Американці є беззмінним лідером за цим показником з 2018 року.

Водночас навесні 2025 року китайські нафтопереробні компанії (НПЗ) імпортують рекордні обсяги нафти з Канади, яка має одні із найбільших резервів у світі. Зокрема, у березні Китай купив 7,3 мільйона барелів канадської нафти й очікували, що в квітні цей показник лише зросте. Крім того, в 2025 році Китай збільшив імпорт російської нафти з Арктики.