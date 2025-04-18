Китай скоротив імпорт американської нафти

Китайські нафтопереробні компанії імпортують рекордні обсяги нафти з Канади. При цьому Китай скоротили обсяги купівлі нафти з США приблизно на 90%. Головна причина змін – це ескалація торгової напруги між США та Китаєм, які є найбільшими економіками у світі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У березні 2025 року китайські компанії імпортували з Канади безпрецедентні 7,3 мільйона барелів нафти. Ба більше, у квітні цей показник може зрости ще більше. Для порівняння, експорт американської нафти до Китаю впав до 3 мільйонів барелів на місяць з пікових 29 мільйонів барелів, які зафіксували в червні.

До теми! Китай – це найбільший імпортер нафти у світі. Відмова Китаю від американської нафти є ще одним прикладом стратегічних та економічних змін, які спровокувала політика чинного президента США Дональда Трампа. Також додамо, що Китай збільшив імпорт російської нафти з Арктики 2025 році.

Нагадаємо, що Канада входить до п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти у світі та займає 3 місце у рейтингу. Запаси нафти в Канаді оцінюють в 171 мільярд барелів. Країна Північної Америки поступається лише Саудівській Аравії та Венесуелі.