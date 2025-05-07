Китай отказался от американской нефти

Китай прекратил покупать нефть у США. Страна в марте прекратила импортировать американскую нефть, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это решение спровоцировало обострение торговых отношений между США и Китаем, которое набирало обороты из-за таможенной политики Дональда Трампа.

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Решение Китая негативно повлияло на спрос на нефть и добычу нефти из американских сланцевых месторождений. Дело в том, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Страна, которая имеет вторую самую сильную экономику в мире, каждый месяц покупала нефть в США с марта 2020 года. Исключением за почти 5 лет был август 2024 года, когда Китай сократил общий объем импорта нефти из-за экономических проблем в стране.

Важно! США и Китай проведут торговые переговоры в Швейцарии. Встречи представителей Вашингтона и Пекина запланированы на 9 – 12 мая. Это первые переговоры между странами с начала торговой войны.

Отказ Китая от американской нефти – это серьезный вызов для США. Особенно речь идет о производителях сланцевой нефти в США. Они уже прогнозируют уменьшение добычи нефти в США из-за таких факторов:

Длительный период низких цен на нефть.

Снижение цен на нефть связано с нестабильным спросом на рынке и увеличением добычи ОПЕК.

Стоит внимания! Буровые компании в США за 2024 год отчитались о добыче рекордных 13,2 миллиона баррелей нефти в день. Это означает, что США снова стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Американцы являются бессменным лидером по этому показателю с 2018 года.

В то же время весной 2025 года китайские нефтеперерабатывающие компании (НПЗ) импортируют рекордные объемы нефти из Канады, которая имеет одни из крупнейших резервов в мире. В частности, в марте Китай купил 7,3 миллиона баррелей канадской нефти и ожидали, что в апреле этот показатель только возрастет. Кроме того, в 2025 году Китай увеличил импорт российской нефти из Арктики.