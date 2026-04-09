Чому Росія не змогла збільшити експорт нафти?

Росія не змогла збільшити експорт нафти, зокрема через "інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини", повідомляє СЗРУ.

Зверніть увагу! Форс-мажорними обставинами росіяни найчастіше називають атаки України на російську портову інфраструктуру.

Як показують дані S&P Global Platts, у березні перевалка нафти в російських портах впала до 3,46 мільйона барелів на добу. В лютому це значення складало – 3,49 мільйона барелів на добу.

А з нафтопродуктами ситуація така:

перевалка у березні скоротилась до 2,19 мільйона барелів;

в лютому вона складала – 2,21 мільйона барелів.

У роботі портової інфраструктури виникли значні труднощі. Наприклад:

У порт Приморськ в кінці березня відвантаження впали з більш як 1,1 мільйона барелів на добу до 732 тисяч барелів на добу.

В Усть-Лузі експорт нафти скоротився до 105 тисяч барелів на добу протягом 25 – 31 березня. Для порівняння, ще тиждень до того обсяги складали – 471 тисячі барелів на добу.

Зауважимо, санкції проти Росії США можуть послабити ще більше. Адже Ормузька протока так і не була відкрита, повідомляє Semafor.

