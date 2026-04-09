Чому Росія не змогла збільшити експорт нафти?
Росія не змогла збільшити експорт нафти, зокрема через "інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини", повідомляє СЗРУ.
Зверніть увагу! Форс-мажорними обставинами росіяни найчастіше називають атаки України на російську портову інфраструктуру.
Як показують дані S&P Global Platts, у березні перевалка нафти в російських портах впала до 3,46 мільйона барелів на добу. В лютому це значення складало – 3,49 мільйона барелів на добу.
А з нафтопродуктами ситуація така:
- перевалка у березні скоротилась до 2,19 мільйона барелів;
- в лютому вона складала – 2,21 мільйона барелів.
У роботі портової інфраструктури виникли значні труднощі. Наприклад:
- У порт Приморськ в кінці березня відвантаження впали з більш як 1,1 мільйона барелів на добу до 732 тисяч барелів на добу.
- В Усть-Лузі експорт нафти скоротився до 105 тисяч барелів на добу протягом 25 – 31 березня. Для порівняння, ще тиждень до того обсяги складали – 471 тисячі барелів на добу.
Зауважимо, санкції проти Росії США можуть послабити ще більше. Адже Ормузька протока так і не була відкрита.
Чому не відкрита Ормузька протока?
Іран заблокував Ормузьку протоку. Вона була закрита саме через війну. Внаслідок перекриття цього шляху, близькосхідна нафта, фактично, перестала постачатися.
Ормузька протока – це надважливий шлях. Саме ним проходила п'ята частина світової нафти. Відповідно, після її закриття виник ризик дефіциту і зросли ціни на нафту.
В рамках домовленостей з США Іран мав відкрити Ормузьку протоку. Проте цього так і не відбулося. Як пояснив Тегеран, через те, що Ізраїль атакував Ліван.