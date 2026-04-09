Почему Россия не смогла увеличить экспорт нефти?
Россия не смогла увеличить экспорт нефти, в частности из-за "инфраструктурных ограничений и форс-мажорных обстоятельств", сообщает СВРУ.
Обратите внимание! Форс-мажорными обстоятельствами россияне чаще всего называют атаки Украины на российскую портовую инфраструктуру.
Как показывают данные S&P Global Platts, в марте перевалка нефти в российских портах упала до 3,46 миллиона баррелей в сутки. В феврале это значение составляло – 3,49 миллиона баррелей в сутки.
А с нефтепродуктами ситуация следующая:
- перевалка в марте сократилась до 2,19 миллиона баррелей;
- в феврале она составляла – 2,21 миллиона баррелей.
В работе портовой инфраструктуры возникли значительные трудности. Например:
- В порт Приморск в конце марта отгрузки упали с более чем 1,1 миллиона баррелей в сутки до 732 тысяч баррелей в сутки.
- В Усть-Луге экспорт нефти сократился до 105 тысяч баррелей в сутки в течение 25 – 31 марта. Для сравнения, еще неделю до того объемы составляли – 471 тысячи баррелей в сутки.
Заметим, санкции против России США могут ослабить еще больше. Ведь Ормузский пролив так и не был открыт, сообщает Semafor.
Почему не открыт Ормузский пролив?
Иран заблокировал Ормузский пролив. Он был закрыт именно из-за войны. Вследствие перекрытия этого пути, ближневосточная нефть, фактически, перестала поставляться.
Ормузский пролив – это важнейший путь. Именно по нему проходила пятая часть мировой нефти. Соответственно, после его закрытия возник риск дефицита и выросли цены на нефть.
В рамках договоренностей с США Иран должен был открыть Ормузский пролив. Однако этого так и не произошло. Как объяснил Тегеран, из-за того, что Израиль атаковал Ливан.